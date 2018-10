Spanje verbreekt diplomatieke betrekkingen met Vlaanderen

Spanje neemt de Vlaams vertegenwoordiger in Madrid zijn diplomatiek statuut af. Met de demarche protesteert de regering tegen de ‘negatieve uitspraken’ van Vlaams Parlementsvoorzitter Jan Peumans over de Spaanse staat.

De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken, Josep Borrell, ontbood dinsdag de Belgische ambassadeur in Spanje, Marc Calcoen, op zijn ministerie. De socialist eiste een woordje uitleg van Calcoen over enkele uitspraken die de N-VA’er Jan Peumans de afgelopen weken over Spanje en de Spaanse autoriteiten deed.

Madrid had op 20 september een eerste keer om uitleg verzocht bij Calcoen nadat Peumans een brief geschreven had aan Carme Forcadell, de voormalige voorzitster van het Catalaanse parlement. Daarin stelde de voorzitter van het Vlaams Parlement ‘dat de voorwaarden niet vervuld zijn om deel uit te maken van een democratische Europese Unie’.

Enkele dagen later werd de Belgische ambassadeur een tweede keer op het matje geroepen. De Spaanse staatssecretaris voor de EU, Luis Marco Aguiriano, drukte het ‘diepe ongenoegen’ van Madrid uit over nieuwe kritische uitspraken van Peumans. ‘Spanje is een democratie. Daar twijfelt geen enkele internationale instelling en geen enkele EU-lidstaat aan’, stelde Aguiriano. ‘De negatieve uitspraken van Peumans zijn onaanvaardbaar’, voegde hij eraan toe.

Puigdemont

Afgelopen woensdag trapte Peumans Madrid weer op de tenen. Tijdens de opening van de tentoonstelling ‘De Revolutie van de stembussen’ in het Vlaams Parlement stelde hij dat de ‘opsluiting van Catalaanse politici vanwege het onafhankelijkheidsreferendum van 1 oktober vorig jaar ontoelaatbaar is’.

'De Spaanse regering is niet in staat de voorwaarden te vervullen om deel uit te maken van een democratisch Europa. Politici opsluiten is een daad van geweld’, zei de N-VA’er in het bijzijn van de voormalige Catalaanse premier Carles Puigdemont.

Peumans trok ook parallellen tussen de situatie in Catalonië en de oorlog in Bosnië in de jaren 90 van de vorige eeuw.

Druppel

Voor Spanje vormden die uitspraken de spreekwoordelijke druppel. ‘We zijn ontstemd over uitspraken van de voorzitter van het Vlaams Parlement over Spanje. Die zijn onaanvaardbaar en ongepast voor een bevriend land en een bondgenoot als België. Ze gaan ook in tegen de broederschap tussen volkeren die een gemeenschappelijk project delen binnen de Europese Unie’, stelde Borrell.

Madrid deelde de Belgische ambassadeur dinsdag mee dat de Vlaamse vertegenwoordiger in Spanje, André Hebbelinck, zijn diplomatiek statuut verliest. Dat betekent dat Hebbelinck alle privileges en diplomatieke immuniteit waarvan hij tot nu kon genieten, kwijt is. Hij mag wel als ‘gewone burger’ op de Belgische ambassade in Madrid blijven werken.