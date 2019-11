Spanje vraagt België om uitlevering Catalaanse politici

De ex-ministers Toni Comín en Lluís Puig bieden zich een van de volgende dagen aan bij justitie in ons land, maakten hun advocaten bekend.

De Catalaanse kwestie gaat de Belgische justitie nog even zoet houden. Halfweg vorige maand kregen de gerechtelijke autoriteiten in ons land al een Spaans verzoek om uitlevering van de Catalaanse ex-premier Carles Puigdemont in de bus.