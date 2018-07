'Spanje weigert overlevering Puigdemont wegens misbruik overheidsgeld'

Het Spaanse hooggerechtshof bestudeert twee opties: het Europees aanhoudingsbevel weer intrekken of naar het Europees hof van justitie stappen.

De soap rond de overlevering van Carles Puigdemont aan Spanje lijkt weer een nieuwe wending te nemen. De afgezette Catalaanse premier leek op weg naar Spanje nadat een Duitse rechter donderdagvoormiddag beslist had dat hij naar Spanje gestuurd kon worden voor berechting wegens misbruik van overheidsgeld.

Die uitspraak was evenwel een streep door de rekening van de Spaanse justitie. Die wil hem immers veroordelen wegens rebellie en opruiing. Maar voor die klacht zag een rechter in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein niet voldoende gronden.

'De beschuldigingen aan het adres van Puigdemont komen niet overeen met de begrippen hoogverraad en verstoring van de openbare orde die voorkomen in de Duitse wet', klonk het. 'Er was geen sprake van grootschalig geweld in Catalonië, wat nodig was om over te gaan tot de overlevering op basis van de klacht van rebellie.'

Voorwaardelijke celstraf

Voor misbruik van overheidsgeld bestaan volgens de Duitse rechter wel voldoende aanwijzingen. Op dat misdrijf staat een maximumstraf van 12 jaar, op rebellie een van 30 jaar. Als Puigdemont het geld dat volgens de Spaanse justitie onterecht gebruikt zou zijn voor de onafhankelijkheidsstrijd zou terugbetalen, zou hij er zelfs met een voorwaardelijke celstraf vanaf kunnen komen.

Een zaak wegens rebellie zou in Spanje tegen hem pas opgestart kunnen worden als hij na het uitzitten van zijn straf in de zaak rond misbruik van overheidsgeld, op zijn minst 45 dagen op Spaans grondgebied verblijft. Na die periode kan de Spaanse justitie hem alsnog berechten wegens rebellie.

Maar Pablo Llarena, de rechter van het Spaanse hooggerechtshof die bevoegd is voor de zaak, beseft dat die optie een gok is. Daarom is hij volgens de Spaanse krant El Mundo van plan de overlevering wegens misbruik van overheidsgeld te weigeren.

Alternatieve pistes

Justitie zou twee andere pistes bestuderen. In eerste instantie bekijkt ze of ze het Europees aanhoudingsbevel tegen Puigdemont weer intrekt. Dat deed Llarena begin december vorig jaar al eens toen duidelijk werd dat het Belgische gerecht Puigdemont mogelijk niet zou overleveren op basis van de klacht 'rebellie'.

Reist Puigdemont naar een ander land, dan kan de Spaanse justitie het Europees aanhoudingsbevel weer activeren en kan de overleveringsprocedure opnieuw beginnen.

Zolang de ex-premier dan in Duitsland blijft, loopt hij niet het risico onmiddellijk op een vliegtuig naar Spanje gezet te worden. Reist hij naar een ander land, dan kan de Spaanse justitie het Europees aanhoudingsbevel weer activeren en kan de overleveringsprocedure opnieuw beginnen. Trekt hij naar Catalonië, dan kan hij zonder problemen opgepakt worden.

Een andere optie bestaat erin naar het Europees hof van justitie te trekken. Spanje zou die instelling met zetel in Luxemburg kunnen vragen na te gaan of de beslissing van de rechter in Sleeswijk-Holstein niet in strijd is met de principes van het Europees aanhoudingsbevel.