Spanning met Turkije drijft Grieken in armen van Israël

Griekenland gaat met Israël in zee om zijn defensiepoot te versterken. De oplopende spanningen met Turkije effenden de weg voor de militaire deal. Ook andere akkoorden staan in de steigers.

Griekenland en Israël halen de banden nog wat aan. Athene bereikte dinsdag een defensieakkoord met de Joodse staat, maakte het Israëlische ministerie van Defensie bekend. Aan de deal hangt een prijskaartje van zowat 1,8 miljard dollar, gespreid over 20 jaar.

Volgens het pact stampt het Israëlische bedrijf Elbit Systems weldra een pilotenschool voor de Griekse luchtmacht uit de grond. De Israëli's gaan het opleidingscentrum uitbaten en er Griekse militairen opleiden.

'Daarnaast koopt Griekenland tien opleidingsvliegtuigen van het type M-346, dat geproduceerd wordt door het Italiaanse Leonardo en uitgerust wordt door Elbit', verduidelijkte het Israëlische ministerie van Defensie. Ook over het onderhoud van Griekse opleidingsvliegtuigen van het type T-6 en de levering van simulatoren maakten de Griekse en de Israëlische regering afspraken.

'We gaan een partnerschap op lange termijn aan. Dat zal de belangen van Israël en Griekenland dienen, leiden tot de creatie van honderden jobs in beide landen en bijdragen tot de stabiliteit in de Middellandse Zee', maakte de Israëlische minister van Defensie Benny Gantz zich dinsdag sterk.

Geen toeval

Het is geen toeval dat de Grieken en de Israëli's de deal net nu beklinken. Athene ging de afgelopen maanden actief op zoek naar nieuwe militaire partnerschappen en opportuniteiten om zijn wapenarsenaal uit te breiden omdat de spanningen met Turkije flink opliepen.

Het Zuid-Europese land is ontstemd omdat de Turkse president Recep Tayyip Erdogan regelmatig exploratieschepen stuurt naar de oostelijke Middellandse Zee. Ankara meent dat het het recht heeft energievelden te exploiteren in een zone die volgens de Grieken tot hun territoriale wateren behoort. Het conflict zette de twee landen er in 2020 niet alleen toe oorlogstaal te spreken. Ze schuwden de militaire manoeuvres in het betwiste gebied evenmin.

Partnerschappen

Om zich beter te wapenen voor een eventueel militair conflict sloot Griekenland in november al een partnerschap met de Verenigde Arabische Emiraten. Beide partijen beloven elkaar bij te staan in conflictsituaties. Om Athene zijn steun te betuigen had Abu Dhabi in augustus 2020 al F16's gestationeerd op Kreta.

Bij westerse bondgenoten zoeken de Grieken eveneens steun. Half december gaf het parlement in Athene groen licht aan de aankoop van 18 gevechtsvliegtuigen van het Franse Rafale. Daarnaast zit een defensieakkoord met Parijs in de pijplijn.