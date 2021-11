Spanningen aan grens tussen Polen en Wit-Rusland nemen toe

Op sociale media circuleren beelden van een grote aanwezigheid van migranten, nabij de grens tussen Polen en Wit-Rusland. In een video, gemaakt door het Wit-Russische oppositiemedium Nexta, is te zien hoe migranten in winterkledij langs de autosnelweg wandelen. Andere beelden tonen hoe groepjes mensen geëscorteerd worden door gewapende mannen in legerkledij.