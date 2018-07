Spanningen in Noord-Ierland lopen op

Twee decennia nadat via de Goede Vrijdagakkoorden een einde gekomen is aan decennia van bloedig geweld in Noord-Ierland, lopen de spanningen in de regio weer op. De bal ging vorig weekend aan het rollen in Londonderry .

Sinn Féin-parlementslid Gerry Kelly meldde even later dat ook het huis van de republikeinse activist Bobby Storey in het vizier genomen is in het westen van Belfast. De politie liet via Twitter weten dat het momenteel twee incidenten onderzoekt op twee verschillende adressen in West-Belfast. Meer informatie wilde ze niet kwijt.