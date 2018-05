'Spiderman van Parijs' krijgt Franse nationaliteit

'Ik heb niet nagedacht, ik heb het het gewoon gedaan.' Toen de Malinees Mamoudou Gassama zaterdagavond langs een flatgebouw in het achttiende arrondissement van Parijs wandelde en een kind van een balkon op de vierde verdieping zag bengelen, aarzelde hij geen moment. In een video op sociale media is te zien hoe hij zich via de balkons van de gevel naar boven hijst om het kind in veiligheid te brengen.