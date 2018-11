Spionnenbaas veroorzaakt weer storm in Duitse regering

De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer stuurt de spionnenchef Hans-Georg Maassen met vervroegd pensioen. Diens positie was onhoudbaar geworden na een uithaal naar de sociaaldemocraten.

Een nieuwe werkweek, een nieuwe crisis. Dat lijkt dezer dagen wel het vaste stramien voor de Duitse regering. De derde week op rij kreeg de al behoorlijk gehavende coalitie van christen- en sociaaldemocraten maandag een flinke storm te verwerken. Dit keer stonden evenwel niet de slechte electorale prestaties van de twee partijen bij de deelstaatverkiezingen centraal in de storm, maar wel de spionnenbaas Hans-Georg Maassen.

Niet alleen Maassen maar ook Seehofer moet weg. duitse groenen

De bal was zondag aan het rollen gegaan. Toen pakte het weekblad Der Spiegel uit met een speech die Maassen op 18 oktober gegeven had tijdens een bijeenkomst met de toplui van de Europese inlichtingendiensten in Warschau. ‘Na zes jaar neem ik vandaag afscheid van jullie’, stak de 55-jarige baas van de Duitse inlichtingendienst van wal. Hij wond er geen doekjes om. Hij vertrok met frisse tegenzin. ‘Op 23 september hebben de leiders van de drie regeringspartijen - CDU, CSU en SPD - beslist dat ik niet langer chef van de inlichtingendienst kan blijven. Met die deal beëindigden ze een regeringscrisis.’

Rechts-extremisten

Die crisis was op 7 september ontstaan. In een gesprek met het dagblad Bild had Maassen de echtheid in twijfel getrokken van een filmpje waarop te zien was hoe rechts-extremisten immigranten in de Oost-Duitse stad Chemnitz achtervolgden. De sociaaldemocraten steigerden. Ze beschuldigden de spionnenbaas ervan rechts-populistische sympathieën te koesteren en eisten zijn vertrek. Wat hen betrof, was de kwestie zelfs de val van de regering waard.

REGEERAKKOORD IN BEIEREN In de Duitse deelstaat Beieren hebben de CSU, de zusterpartij van de christendemocratische CDU van Angela Merkel, en de Freie Wähler hun regeerakkoord ondertekend. Zondag hadden de partijcomités van beide partijen het akkoord al goedgekeurd. Vandaag kiest het parlement normaal de nieuwe minister- president. Wellicht volgt Markus Söder zichzelf op. De Freie Wähler kregen drie ministerposten in de nieuwe regering: die van Economie, Milieu en Cultuur. Een centraal punt in het akkoord is een aanzienlijke belastingverlaging voor gezinnen met kleine kinderen. De nieuwe ploeg gaat focussen op het milieu. De CSU verloor bij de verkiezingen van drie weken geleden de volstrekte meerderheid en moest op zoek naar een coalitiepartner. De Freie Wähler kwamen op met een lijst met niet-partijgebonden kandidaten. Met de CSU delen ze conservatieve standpunten. Daarnaast hebben ze aandacht voor ecologie en sociale kwesties.

Al snel bleek dat niet alleen de SPD het spel hard wilde spelen. Horst Seehofer, de CSU-minister van Binnenlandse Zaken, zette ook de hakken in het zand. Hij verbond zijn lot aan dat van Maassen. Na dagenlang gekissebis pakte de regering van kanselier Angela Merkel op 23 september uit met een compromis: Maassen kon zijn job van spionnenbaas inruilen voor een goed betaalde baan als topadviseur van Seehofer.

Die deal zat Maassen duidelijk hoog. ‘Voor links-radicale elementen in de SPD die altijd tegen een regering met de CDU/CSU geweest zijn, waren mijn uitspraken over Chemnitz de ideale aangelegenheid om een breuk in de coalitie uit te lokken’, stelde de spionnenbaas in zijn afscheidsrede voor zijn Europese collega’s. Hij prees Seehofer ook expliciet voor diens steun.

Met zijn uithaal naar de SPD bracht Maassen diezelfde Seehofer evenwel opnieuw in een lastig parket. Zodra de omstreden speech van de spionnenbaas via de media uitgelekt was, kwam de minister van Binnenlandse Zaken uit alle hoeken zwaar onder druk te staan om Maassen aan te pakken. ‘De toon van die speech is ongepast. Seehofer moet snel een beslissing nemen’, stelde SPD-kopstuk Lars Klingbeil maandagochtend.

Vertrouwen weg

Seehofers antwoord volgde enkele uren later. ‘Over links-radicale elementen in de SPD spreken is onaanvaardbaar. Het vertrouwen ontbreekt om nog samen te werken’, zei de CSU-minister. Hij besliste Maassen met vervroegd pensioen te sturen.

Maassen leek in zijn speech van vorige maand al rekening te houden met een voortijdig vertrek. ‘Ik kan me best een leven buiten de inlichtingendienst voorstellen, bijvoorbeeld in het bedrijfsleven of de politiek’, klonk het. Bij welke partij liet hij in het midden.