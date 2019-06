'Spitzenkandidaten deel oplossing voor Europese postenpuzzel'

De Europese staats- en regeringsleiders proberen zondagavond een oplossing te vinden voor de verdeling van de Europese topjobs . Het is onder meer de bedoeling om een nieuwe voorzitter voor de Commissie aan te duiden, een belangrijke post want die persoon zet de beleidslijnen uit van de Commissie. Ook voor de Raad, waarin de lidstaten zetelen, en het Parlement wordt een voorzitter gezocht.

Spitzenkandidaten

De vraag is of nu hetzelfde gaat gebeuren. In dat geval maakt de Duitsers Manfred Weber, die als Beierse CSU'er gelinkt is aan de partij van de Duitse bondskanselier Angela Merkel, als Spitzenkandidaat van de EVP het meeste kans. Ook in de running is Frans Timmermans, het boegbeeld van de sociaaldemocraten. De liberalen, die de derde partij werden, hadden geen echte Spitzenkandidaat, maar schuiven de Deense Margarethe Vestager naar voren.