Spoorproject verdeelt Italiaanse regering

De Vijfsterrenbeweging wil een geplande hst-lijn tussen Lyon en Turijn begraven terwijl de Lega het project net wil uitvoeren.

Amper twee maanden na haar inauguratie lijkt de Italiaanse regering haar eerste crisis tegemoet te gaan. De Vijfsterrenbeweging, de anti-establishmentpartij van Luigi Di Maio, en de extreemrechtse Lega van Matteo Salvini lijken op ramkoers te zitten over een groot spoorproject.

In 2016 sloten de toenmalige Franse en Italiaanse regeringen een deal over de bouw van een 270 kilometer lange hst-lijn tussen het Franse Lyon en het Italiaanse Turijn. Met de spoorverbinding door de Alpen hoopten de twee landen hun bilaterale handel, maar ook die met andere lidstaten van de Europese Unie, op te krikken.

Aan het project hangt een prijskaartje van 26 miljard euro. De Europese Unie stemde ermee in 40 procent van de factuur voor haar rekening te nemen. Frankrijk zou voor 25 procent van de kosten opdraaien en Italië voor 35 procent. De Italianen pompten al 400 miljoen euro in voorbereidende werken.

Hst-project

De Vijfsterrenbeweging is nooit een grote minnaar geweest van het project. Dat maakte zijn in de aanloop naar de parlementsverkiezingen van 4 maart al duidelijk: de anti-establishmentpartij beloofde niet minder dan de annulering van de deal als zij aan de macht zou komen.

Toen Di Maio en Salvini eind mei het regeringsprogramma in elkaar boksten, maakte de leider van de Vijfsterrenbeweging nog eens duidelijk dat het hst-project best een stille dood zou sterven. Uiteindelijk kwamen ze overeen 'de werken aan de spoorlijn stil te leggen en weer een debat te openen over het hele project'.

Georganiseerde misdaad

Di Maio en co. lijken het moment nu rijp te achten voor die discussie. 'Als ik naar een dossier als dat van de hst-lijn tussen Turijn en Lyon kijk, komen twee gevoelens bij mij op: woede en afkeer omdat zoveel geld van Italiaanse burgers verspild wordt. En die verspilling dient enkel om de gebruikelijke potentaten, de politiek-economische clans en zelfs de georganiseerde misdaad te bevoordelen', stelde de Italiaanse minister van Transport Danilo Toninelli, een lid van de Vijfsterrenbeweging, deze week.

De Italiaanse kranten La Stampa en La Repubblica meldden dat premier Giuseppe Conte al beslist zou hebben om het hele project stop te zetten. Maar het kabinet van de premier weersprak die berichten vrijdag. 'We voeren momenteel een kosten-batenanalyse uit, zoals afgesproken is', luidde het.

Boetes

Voor Lega-kopman Salvini bestaat geen twijfel: 'Zelfs als uit die analyse zou blijken dat Italië het project niet nodig heeft, moeten we ons afvragen of het niet meer kost om het project te begraven dan om het uit te voeren. Ik denk dat we er gewoon beter mee doorgaan.'

Aan een stopzetting van de hst-lijn zijn immers financiële consequenties verbonden. De centrumlinkse oppositie becijferde al dat de boetes tot 2 miljard euro kunnen oplopen. 'Zowat 4.000 jobs zijn in gevaar. En wellicht kan Italië dan als straf ook vijf jaar lang niet meer rekenen op Europese financiering', waarschuwde de partij.

Ook de Italiaanse werkgevers mengden zich in de discussie. 'We zijn een van de belangrijkste geïndustrialiseerde landen van Europa. Als we concurrentieel willen blijven, hebben onze bedrijven infrastructuur nodig die een groot industrieland waardig is', stelde Vincenzo Boccia, de voorzitter van de grootste werkgeversorganisatie.

De Europese Commissie spoorde de Italiaanse regering eveneens aan het project uit te voeren. 'Het is een belangrijk project, niet alleen voor Frankrijk en Italië maar ook voor heel Europa. Het project loopt. Het is belangrijk dat alle partijen inspanningen blijven leveren om het op tijd af te krijgen.'

Staalfabriek

Eerder deze week bleken de Vijfsterrenbeweging en de Lega ook niet helemaal op dezelfde lijn te zitten in het dossier rond de staalproducent Ilva. Di Maio opende een onderzoek naar de overname van de Italiaanse groep door staalmagnaat ArcelorMittal.

'Als tijdens die analyse onregelmatigheden aan het licht komen, volgt een annulering', waarschuwde de leider van de Vijfsterrenbeweging. En zou de fabriek in het Zuid-Italiaanse Taranto misschien wel de deuren moeten sluiten.