Staakt-het-vuren in Nagorno-Karabach

Armenië en Azerbeidzjan hebben onder Russische bemiddeling een akkoord bereikt om de gevechten in Nagorno-Karabach te stoppen. Armenië noemt het akkoord 'pijnlijk', Azerbeidzjan een overwinning.

Het einde van het conflict werd op Facebook aangekondigd. Daar meldde de Armeense premier Nikol Pasjinian in de nacht van maandag op dinsdag aan dat hij een akkoord had ondertekend 'over het einde van de oorlog in Nagorno-Karabach' met Russisch president Vladimir Poetin en diens Azerbeidzjaanse tegenhanger Ilham Aliyev.

De Armeense premier noemt het akkoord 'ongelooflijk pijnlijk voor mij en voor ons volk'. In de komende dagen zal de regeringsleider meer toelichting geven.

Russisch-Turkse troepen

Niet lang daarna volgde ook vanuit Rusland en Azerbeidzjan bevestiging over een 'totaal staakt-het-vuren' tussen Armenië en Azerbeidzjan. Volgens Azerbeidzjaans president Aliyev zal een Russisch-Turkse vredesmissie toezien op het einde van de gevechten, waarbij Rusland gedurende vijf jaar 1.960 soldaten zou inzetten met een mogelijke verlenging met nog eens vijf jaar. Over het aantal Turkse soldaten liet hij zich niet uit.

Eerder had Moskou al bevestigd dat het vredestroepen naar Nagorno-Karabach zou sturen. 'We geloven dat de bereikte akkoorden de nodige voorwaarden zullen creëren voor een duurzame en volwaardige regeling van de crisis rond Nagorno-Karabach', zei Poetin voorts in een verklaring. Volgens hem zijn Armenië en Azerbeidzjan al begonnen met het uitwisselen van gevangenen en lichamen.

'Capitulatie'

Het akkoord komt er nadat het Azerbeidzjaanse leger afgelopen weekend onder meer de strategisch belangrijke stad Shushi in Nagorno-Karabach had veroverd. Ook de hoofdstad van de regio, Stepanakert, stond op het punt te vallen.

Volgens de voorwaarden van de deal zal Azerbeidzjan de controle mogen behouden van Shushi. De Armeniërs zullen ook andere door de Azeri's ingenomen districten afgeven. Waarnemers zien het besluit van Pasjinian als een overgave. Ook de Azerbeidzjaanse president Ilham Aliyev noemde het akkoord een 'capitulatie' van Armenië.

Protesten in Armenië

De deal wordt in Armenië slecht onthaald. In de hoofdstad Jerevan braken onlusten uit en werden het regeringsgebouw en het parlement bestormd. Betogers maakten Pasjinian - van wie niet geweten is waar hij momenteel verblijft - uit voor verrader.

De regionale leider van Nagorno-Karabach, Arayik Harutyunyan, verdedigde het akkoord. 'De moeilijke situatie en de nood om verdere slachtoffers en het totale verlies van Nagorno-Karabach te vermijden in acht genomen, gaf ik mijn toestemming om de oorlog te beëindigen', schreef hij op Facebook.

Nagorno-Karabach is een bergachtig gebied met een overwegend Armeense bevolking dat zich in de jaren 90 afscheidde van Azerbeidzjan na een oorlog die 30.000 levens eiste en honderdduizenden mensen dakloos maakte. De onafhankelijkheid van de regio, economisch en militair gesteund door Armenië, is niet erkend door de internationale gemeenschap. In de regio wonen vooral Armeniërs, maar Azerbeidzjan wil al lang het gebied inlijven.