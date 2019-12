Staking bij Frans spoor gaat vierde week in

Het sociaal protest tegen de hervorming van de pensioenen in Frankrijk is donderdag zijn vierde week ingegaan. Het openbaar vervoer is opnieuw zwaar verstoord, al neemt de stakingsbereidheid wel af. Voor zaterdag is opnieuw een dag van manifestaties gepland.

De stakingsacties in Frankrijk duren nu al even lang als de staking in 1995, die liep van 24 november tot 15 december, toen de regering ook al probeerde om de pensioenen te hervormen. Uiteindelijk trok ze het plan weer in, waarna de rust terugkeerde. De pensioenhervorming die nu wordt doorgevoerd, waarbij de regering de 42 pensioenregimes wil vervangen door één systeem met punten, is de eerste poging tot hervorming sinds 1995.