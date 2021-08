Stapje vooruit in Nederlandse regeringsvorming

Er lijkt dan toch schot te komen in de Nederlandse formatie. Nu de ChristenUnie afhaakt, lijkt de formatie 'over links te gaan', met de PvdA en GroenLinks.

'Wolk van linkse partijen'

Vijf maanden na de parlementsverkiezingen zit Nederland nog in een fase van ‘preformatie’. Meer dan inhoudelijke struikelblokken zijn de coalitievoorkeuren van de partijen een struikelblok. Ruttes VVD heeft zich in de onderhandelingen vastgeklikt aan het CDA. Hij volgt CDA-voorzitter Wopke Hoekstra in zijn weigering om gesprekken aan te knopen met én GroenLinks én de PvdA. De samenwerking met 'een wolk van linkse partijen' doet de verkiezingsuitslag geen eer aan, is de redenering. Ze verkiezen één linkse partij als coalitiepartner, aangevuld met de ChristenUnie.