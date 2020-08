Steeds meer vakantiebestemmingen kleuren rood

Italië in de gaten houden

In Zweden, Nederland en Portugal is een keerpunt bereikt. Tijdens de tweede golf liep het aantal besmettingen er opnieuw hoog op, maar de voorbije week is de daling ingezet. In andere reisbestemmingen is het nog even afwachten. In Duitsland, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk zijn de cijfers laag, maar is er een opwaartse trend nadat de maatregelen versoepeld werden. Ook in Italië blijft het afwachten of de stijgende trend doorzet.