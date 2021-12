Steile ambities van regering-Scholz botsen op coronapandemie

Aan ambities heeft de nieuwe Duitse regering, die woensdag van start gaat, geen gebrek. De coalitie van Olaf Scholz plant een ecologische transitie en een broodnodige modernisering. Onduidelijk is waar het geld vandaan moet komen. En eerst moet natuurlijk de coronacrisis worden bedwongen.

Olaf Scholz gaat woensdag aan de slag als Duits bondskanselier. Dat gebeurt na een stemming in de Bondsdag over zijn nieuwe regering, alias de verkeerslichtcoalitie - genoemd naar de kleuren van de drie regeringspartijen: de sociaaldemocratische SPD (rood), de groene Bündniss 90/Die Grünen en de liberale FDP (geel). De stemming is een formaliteit, want de drie coalitiepartners hebben een comfortabele meerderheid in het federale halfrond.

Scholz neemt de fakkel over van Angela Merkel, die ruim 16 jaar aan de macht was. Met haar 5.860 dagen in het Kanzleramt strandt ze op een zucht van het record van haar politieke mentor Helmut Kohl, die tussen 1982 en 1998 exact negen dagen langer aan de macht was. De nuchtere Merkel zal dat record waarschijnlijk worst wezen. Het wringt meer dat haar politieke afscheid in mineur verloopt omdat haar partij CDU naar de oppositiebanken is verbannen.

Scholz maakte handig gebruik van zijn imago als saaie dossiervreter om zich op te werpen als de man die de continuïteit en stabiliteit het best kan garanderen.

Scholz won de verkiezingen van september door zich te profileren als de erfgenaam van Merkel, ook al behoort hij tot een andere partij. Hij maakte handig gebruik van zijn imago als saaie dossiervreter om zich op te werpen als de man die de continuïteit en stabiliteit het best kan garanderen. Het hielp natuurlijk ook dat Armin Laschet, de lijsttrekker van de CDU/CSU en de beoogde opvolger van Merkel, zijn partij de vernieling in reed met een rampzalige campagne.

Ondanks Scholz’ belofte van continuïteit barst de verkeerslichtcoalitie van de ambitie om een streep te trekken onder het tijdperk-Merkel. Dat bleek twee weken geleden bij de presentatie van het 177 pagina’s tellende regeerakkoord. Met de slogan ‘Mehr Fortschritt wagen’ kondigde de regering-Scholz aan in te zetten op ingrijpende hervormingen en komaf te maken met het stapsgewijze beleid van Merkel. Niet voor niets groeide ‘merkeln’ uit tot een synoniem voor aarzelen.

Olaf Scholz Hij heeft het imago van een stugge boekhouder en kreeg de bijnaam Scholzomat voor zijn stroeve publieke optredens waarbij hij op automatische piloot toespraken houdt. Maar op zijn 63ste treedt Olaf Scholz wel aan als nieuwe bondskanselier van Duitsland. Het is de bekroning van een politieke carrière die begon toen hij zich als 17-jarige aansloot bij de Jusos, de jongerenafdeling van de sociaaldemocratische SPD.

Scholz koketteert graag met zijn saaie imago en speelde dat ook uit tijdens de verkiezingscampagne. ’Ik ben nuchter, pragmatisch en vastberaden’, zei hij vorige week in het blad Die Zeit. ‘Maar wat me in de politiek drijft, zijn emoties.’ Scholz is ervan overtuigd dat hij de autoriteit heeft om te verhinderen dat zijn bonte driepartijenregering met groenen en liberalen uitdraait op een kibbelkabinet.

Scholz was in de laatste regering-Merkel vicekanselier en minister van Financiën. Voor de linkervleugel was hij te rechts, maar hij scoorde door in de coronacrisis tientallen miljarden uit te trekken voor steunmaatregelen. Scholz is de eerste SPD-kanselier sinds het vertrek in 2005 van Gerhard Schröder, onder wie hij nog minister van Werk was. Vanaf 2011 was hij zeven jaar burgemeester van Hamburg.



De coronacrisis zet evenwel een domper op de knaldrang van de nieuwe regering. Het was geen toeval dat Scholz bij de presentatie van het Koalitionsvertrag eerst aandacht besteedde aan de vierde coronagolf, die met volle kracht inbeukt op Duitsland. ‘De toestand is ernstig’, zei de beoogde kanselier en hij hamerde in één adem op het belang van vaccinatie. ‘Het overwinnen van de pandemie is dezer dagen onze meest urgente opdracht.’

‘De covidstrategie wordt meteen de eerste vuurproef van de nieuwe regering’, zegt Willem Melching, Duitslandexpert aan de Universiteit van Amsterdam. Scholz kondigde al aan dat hij uiterlijk in februari een voorstel voor een algemene vaccinatieplicht wil indienen in de Bondsdag. Hij kreeg vorige week de leiders van de 16 deelstaten, die een grote autonomie hebben in de gezondheidszorg, op één lijn. Ook zijn voorganger Merkel was een grote voorstander van de maatregel.

Opvallende draai

De invoering van een verplichte vaccinatie is een opvallende draai, want tijdens de verkiezingscampagne verzetten de drie coalitiepartijen zich nog tegen de maatregel. Vooral de liberale FDP ging tekeer tegen de inperking van de vrijheid van de burgers. Tot FDP-leider Christian Lindner, die minister van Financiën wordt, vorige week zei dat hij ‘neigt’ naar een algemene vaccinatieplicht. Het boulevardblad Bild zette de demarche van Lindner meteen neer als ‘dramatisch’.

‘Dat de FDP is gekeerd, wijst erop dat de samenhang in de regering-Scholz goed zit’, zegt Melching. ‘Het verbaasde mij trouwens dat de groenen daar ook in meegingen, want zij hebben in hun achterban nogal wat kruidenvrouwtjes die tegen vaccinatie zijn. Maar blijkbaar zien de coalitiepartners geen andere uitweg uit de coronacrisis. De plannen voor een algemene vaccinatieplicht getuigen alvast van een wonderbaarlijke kordaatheid.’

Scholz kreeg ook lof voor de benoeming van zijn partijgenoot Karl Lauterbach tot minister van Volksgezondheid. De 58-jarige Lauterbach is naast politicus ook een gereputeerde epidemioloog, die vaak opduikt in televisiedebatten. Hij is een man van de harde lijn, die met verplichte vaccinaties en de sluiting van de horeca de vierde golf wil platslaan. Opvallend detail: bij de coalitieonderhandelingen wou geen van de drie partijen de post van Volksgezondheid, uit vrees de vingers te branden.

Het is trouwens de vraag of Lauterbach zijn stempel kan drukken op het beleid. Melching: ‘Het probleem is dat een minister in Berlijn, op een paar uitzonderingen na, niet heel veel te vertellen heeft. Door de federale structuur hebben de deelstaten een zeer grote autonomie. Dat zag je goed in de coronacrisis, waar zelfs Merkel met haar autoriteit vaak haar tanden stukbeet op de eigengereide deelstaten.’

Steile klimaatambities

Door covid moet de verkeerslichtcoalitie de aspiraties voor ingrijpende hervormingen op een lager pitje zetten. Bij de voorstelling van het coalitieakkoord vielen vooral de steile klimaatambities op. Tegen 2030 moet Duitsland 80 procent van zijn energie halen uit hernieuwbare bronnen. Dat jaar moeten ook de laatste steen- en bruinkoolcentrales dicht. En in 2040 is het gedaan met de aardgascentrales.

Het regeerakkoord blijft opvallend vaag over de financiering van de plannen. ‘Voor de liberalen mag klimaat niet te veel geld kosten, terwijl voor de groenen de bomen tot in de hemel groeien’, zegt Melching. En dat is een bron voor spanningen. Met de liberaal Lindner hebben de groenen een budgettaire hardliner als waakhond. Die zal zeker vanaf 2023, wanneer de coronacrisis hopelijk is geluwd, ingrijpen om de overheidsfinanciën weer op het rechte spoor te zetten.

Waar de liberalen en de groenen elkaar wel in vinden, is de modernisering van economie en samenleving. Duitsland loopt in vergelijking met andere westerse landen straatlengtes achter in digitalisering. De internetpenetratie in kleine provinciesteden en op het platteland is laag. ‘Ik reis veel in Duitsland en zit dan om de haverklap zonder mobiel bereik’, zegt Melching. ‘Daar hebben de Duitsers zelfs een woord voor: Funkloch, een soort bomkrater in het digitale landschap.’

Het regeerakkoord bestempelt de verkeerslichtcoalitie als een ‘alliantie voor vrijheid, gerechtigheid en duurzaamheid’. Daarmee benadrukken de drie partijen dat ze elk hun slag hebben kunnen thuishalen. De SPD scoorde met de verhoging van het minimumuurloon tot 12 euro en de bouw van 400.000 woningen per jaar. De liberalen bezetten op Financiën een cruciale post, van waaruit ze belastingverhogingen kunnen afblokken. En de groenen voeren de regie over de ecologische transitie.

Baken van stabiliteit

Het is ook uitkijken naar de koers in het buitenlands beleid van de nieuwe regering. Scholz treedt in de voetsporen van Merkel, die in haar lange carrière was uitgegroeid tot een baken van stabiliteit in Europa. Alle drie de partijen zijn uitgesproken pro-Europees en willen de Europese Unie versterken, inclusief een ruimer gemeenschappelijk buitenlands- en defensiebeleid. Voor zijn eerste buitenlandse reis trekt Scholz naar Frankrijk voor een gesprek met president Emmanuel Macron.

De groenen leveren met Annalena Baerbock - die bij de verkiezingen kandidaat-kanselier was - de minister van Buitenlandse Zaken. Zij wil komaf maken met de aanpak van Merkel, die in buitenlandse relaties voorrang gaf aan de Duitse economische en strategische belangen en confrontaties uit de weg ging. Het regeerakkoord is opvallend scherp voor China en Rusland en hekelt de mensenrechtenschendingen door beide regimes. China reageerde al woest op de nadrukkelijke steun aan ‘democratisch Taiwan’ en maande de Duitsers aan zich met hun eigen zaken te bemoeien.

Melching gelooft niet in een grote omwenteling. ‘Buitenlands beleid is een soort aardrijkskundeles voor gevorderden, maar er verandert nooit zoveel als in het regeerakkoord staat. Gewoon omdat Duitsland op dezelfde plek blijft liggen en dezelfde belangen heeft.’ Bovendien heeft Baerbock niet veel in de pap te brokken. ‘Haar ministerie is een bijhuis van het Kanzleramt’, zegt Melching. ‘Als het echt ergens over gaat, neemt de kanselier de boel over.’