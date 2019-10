Stelt Brits parlement brexitstemming uit?

Gematigde ex-torys en Britse oppositiepartijen willen absolute zekerheid dat premier Boris Johnson niet alsnog aanstuurt op een chaotische 'no deal'-brexit op 31 oktober.

Voor wie dacht dat het einde van de brexitsaga in zicht was, is er nog maar eens een nieuwe plotwending opgedoken. Mogelijk stemt het Britse parlement zaterdag helemaal niet over het nieuwe scheidingsverdrag dat Conservatief premier Boris Johnson donderdag sloot met de Europese Unie.

Oliver Letwin, een gematigde tory die vorige maand uit Johnsons fractie gegooid is, en Labour-parlementslid Hillary Benn hebben een amendement ingediend dat de brexitstemming de facto zou uitstellen. Sowieso zou die stemming de komende dagen gevolgd worden door een ratificatieproces in het lager- en hogerhuis, waarbij het verdrag echt in een Britse wet gegoten zou worden.

Letwin en Benn willen dat proces eerst voltooien, vooraleer het parlement er al dan niet zijn zegen aan geeft. De implicatie lijkt te zijn dat Johnson alsnog een brexituitstel tot 31 januari moet vragen. Zelf orakelt hij al maanden dat het VK de brexitdeadline van 31 oktober 'do or die' zal naleven.

Uitstel

De kans dat de demarche slaagt, is niet gering, aangezien Johnsons regering niet langer over een meerderheid beschikt. Onder meer gewezen minister van Financiën Philip Hammond, nog zo'n geëxcommuniceerde tory, ondertekende het amendement, net als Jo Swinson, de leidster van de Liberaal-Democraten. Labour-leider Jeremy Corbyn zou zijn fractie ook verplichten mee te stemmen.

De ingreep toont vooral hoe diep het wantrouwen is in Johnson en de brexithardliners rond hem. Vorige maand boetseerde Benn al een wet waarmee de oppositiepartijen en 21 Conservatieve rebellen zoals Letwin en Hammond, Johnson verplichten brexituitstel te vragen tot 31 januari als er tegen zaterdag geen deal goedgekeurd is. Zo wilden ze vooral een economisch chaotische 'no deal'-brexit op 31 oktober uitsluiten.

De schrik is nu dat Johnson een uitweg gevonden heeft. Dat de brexithardliners in zijn partij, die tot drie maal de deal van voorganger Theresa May wegstemden, zaterdag wel Johnson aan een meerderheid voor zijn deal zullen helpen. Maar vervolgens tijdens het ratificatieproces de deal alsnog zullen laten crashen. Waardoor Johnson de verplichting tot brexituitstel juridisch omzeild heeft, en het VK op 31 oktober zonder akkoord uit de EU stapt.

Dun pad