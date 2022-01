Stoelendans blijft uit na overlijden voorzitter Europees Parlement

De voorzitter van het Europees Parlement David Sassoli is maandagnacht onverwacht overleden op 65-jarige leeftijd. Zijn opvolgster Roberta Metsola wordt volgende week al op het schild gehesen.

Het overlijden van een actieve topfiguur in de Europese instellingen is uiterst zeldzaam. David Sassoli zag zijn termijn van 2,5 jaar als voorzitter van het Europees Parlement bovendien overschaduwd door de coronacrisis. Het grootste deel van die tijd ging op in het zoeken naar oplossingen voor het werken, vergaderen en stemmen op afstand voor de 705 leden van het Europees halfrond.

De essentie De voorzitter van het Europees Parlement, de sociaaldemocraat David Sassoli, stierf dinsdagochtend in Italië. Zijn dood kwam onverwacht, ook al had hij al maanden gezondheidsproblemen. Sassoli was 65 jaar.

De sociaaldemocraten van S&D hoopten in het najaar nog op een tweede termijn van 2,5 jaar voor Sassoli. Maar wegens gebrek aan steun moesten ze die herverkiezing afblazen.

De Europese Volkspartij (EVP), de grootste partij in het Europees Parlement, koos een eigen kandidate: de Maltese Roberta Metsola. Zij wordt volgende week wellicht tot voorzitter verkozen in het Europees halfrond.

De machtswissel in het Europees Parlement zal niet leiden tot een bredere stoelendans in de andere Europese instellingen.

Het was bekend dat de 65-jarige Italiaan last had van gezondheidsproblemen. Een ernstige longontsteking hield hem in september aan het bed gekluisterd en ook de maanden erna was hij nog slechts sporadisch aanwezig in het Europees Parlement. Dat de problemen serieus waren, bleek pas maandagnamiddag, luttele uren voor zijn overlijden: alle officiële engagementen waren afgezegd. De parlementsvoorzitter bleek al sinds 26 december in het ziekenhuis te liggen 'wegens ernstige complicaties als gevolg van een verstoring van het immuunsysteem'.

Journalist

David Sassoli, afkomstig uit Firenze, werkte voor zijn verkiezing als lid van het Europees Parlement in 2009 als journalist, eerst voor kranten en daarna als presentator van het journaal van de publieke omroep Rai Uno. Hij rolde in 2007 de politiek in onder invloed van Walter Veltroni, een collega-journalist en de oprichter van de Italiaanse Democratische Partij.

Vijf jaar na zijn eerste verkiezing in 2009 werd hij ondervoorzitter van het Europees halfrond. In 2019 werd Sassoli, bijna stoemelings, voorzitter van het Europees Parlement. De termijn van vijf jaar zou verdeeld worden tussen de twee grootste fracties in het halfrond, de sociaaldemocraten van S&D en de centrumrechtse EVP.

Vandaag is een droeve dag voor ons. We zijn kapot door dit verlies en gaan blijven werken voor de waarden waarvoor onze vriend en collega David Sassoli vocht. Iratxe Garcia Fractieleider sociaaldemocraten in het Europees Parlement

Sassoli was een beminnelijk man. In de onderhandelingen met de lidstaten over een nieuw Europees meerjarenbudget en het herstelfonds was hij cruciaal. Zijn gebrekkige kennis van het Frans en het Engels en de erg protocollaire invulling van zijn rol leverden hem kritiek op. Hij woog ook veel minder zwaar bij het overleg met Europese leiders bij de start van een Europese top dan zijn Duitse voorganger Martin Schulz, ook een sociaaldemocraat.

Merkel

De voorbije jaren is het Europese politieke toneel grondig veranderd. Het overwicht van de centrumrechtse EVP, rond de toenmalige Duitse kanselier Angela Merkel, maakte plaats voor een meerderheid van sociaaldemocratische regeringsleiders. De sociaaldemocraten probeerden in het najaar de afspraken met de EVP over de wissel van de wacht aan het hoofd van het Europees Parlement op te zeggen, maar kregen te weinig steun in het halfrond. De EVP schuift Roberta Metsola, een conservatieve politica uit Malta, naar voren.

De benoeming van de nieuwe voorzitter van het Europees Parlement stond al gepland voor de plenaire vergadering van volgende week in Straatsburg. De S&D-fractie legt Metsola woensdagochtend op de rooster maar gaat wellicht niet dwarsliggen. Metsola zal haar erg conservatieve opvattingen over abortus voortaan wel voor zichzelf moeten houden.