'Stoere praat is geen recept voor succes in de strijd tegen terreur, betere preventie wel'

Voor de vierde keer in anderhalve maand schrikt moslimterreur Europa op. Na Frankrijk is Oostenrijk aan de beurt. Meteen rijst de vraag of die acties de voorbode zijn van een nieuwe terreurgolf op het continent. 'Terreur was nooit helemaal weg. Ook vorig jaar waren er aanslagen. Mogelijk hebben we te maken met copycatgedrag', zegt de terreurexperte Bibi Van Ginkel.

Europa is al maanden in de ban van het coronavirus. De strijd tegen die onzichtbare vijand verhulde andere problemen in de maatschappij, zoals de radicalisering van sommige verloren lopende moslimjongeren. Enkele aanslagen op het Europese grondgebied zetten het thema echter weer op de radar.

Dat de strijd tegen terreur niet gestreden is, bleek maandagavond nog eens in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Rond 20 uur schoot een Oostenrijker met Noord-Macedonische roots een automatisch wapen leeg in de buurt van de synagoge. Later richtte hij het vizier op bars en restaurants waar veel mensen nog van een laatste glaasje genoten voor het land weer in lockdown zou gaan. Zeker vier mensen stierven. 22 anderen raakten gewond, van wie drie kritiek zijn.

De 20-jarige Kujtim Fejzulai was geen onbekende bij politie en justitie. In april vorig jaar kreeg hij 22 maanden cel omdat hij geprobeerd had zich bij Islamitische Staat (IS) in Syrië aan te sluiten. In december kwam hij evenwel vrij 'vanwege zijn jonge leeftijd en omdat hij een deradicaliseringsprogramma gevolgd had'.

Terreuropstoot

De aanslag in Wenen volgt op enkele terreurdaden in Frankrijk. Een eerste wake-upcall vond eind september plaats in Parijs, waar een 18-jarige Pakistaan enkele mensen aanviel voor de voormalige redactie van het satirische blad Charlie Hebdo. Op 16 oktober onthoofde een 18-jarige Tsjetsjeen in een voorstad van Parijs een geschiedenisleraar. En vorige week doodde een 21-jarige Tunesiër drie mensen in de basiliek in Nice.

Die kampen in het voormalige IS-gebied zijn broeinesten van radicalisering waar je geen greep op hebt. Dat is een tikkende tijdbom. Bibi Van Ginkel Nederlandse terreurexperte

Waar komt die plotse terreuropstoot vandaan? Werkt de coronalockdown radicalisering in de hand? 'Die relatie zie ik niet een op een', zegt de Nederlandse terreurexperte Bibi Van Ginkel. 'De aanslagen van vorige en deze week zijn wel enigszins vergelijkbaar. Mogelijk is sprake van copycatgedrag en wordt het ene individu geïnspireerd door het andere.'

De daders beslissen evenwel niet van vandaag op morgen om tot actie over te gaan, gaat de eigenares van het consultancybedrijf The GloCal Connection voort. 'Die mensen hebben al radicaal gedachtegoed en beslissen op een bepaald moment de wapens op te nemen. Dat zij die wapens in huis hebben, bewijst dat er al een tijd wat zit te sluimeren.'

Oostenrijk

Frankrijk, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en België waren de afgelopen decennia het toneel van grote aanslagen. Maar Oostenrijk ontsprong steeds de dans. 'Misschien had Oostenrijk tot nu gewoon geluk', zegt Van Ginkel. In het land leven ook mensen met radicale ideeën. 'In 2014 en 2015 zijn behoorlijk wat netwerken opgerold. Ook vorig jaar zijn terreurdaden verijdeld.'

Of de aanslagen van de voorbije weken de voorbode vormen van een nieuwe grote terreurgolf in Europa, vindt de Nederlandse moeilijk te duiden. Ze wijst erop dat terreur nooit helemaal weggeweest is. Vorig jaar waren er aanslagen in Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en in Utrecht.

Die reflex om na een resem aanslagen altijd met nieuwe en strengere maatregelen te komen bedroeft me een beetje. Bibi Van Ginkel Nederlandse terreurexperte

Sterk hiërarchisch georganiseerde netwerken met directe lijnen naar IS of Al Qaeda zien Europese veiligheidsdiensten op dit moment niet achter de terreuracties. Reden tot bezorgdheid is er wel, zegt Van Ginkel. 'Als enkele gelijkaardige aanslagen kort na elkaar plaatsvinden en succesvol zijn, baart dat zorgen. Dat succes heeft een propagandistische en een rekruteringswaarde.'

Van Ginkel herinnert eraan dat nog een grote groep Europeanen vastzit in kampen in voormalig IS-gebied in Irak en Syrië. 'Europese overheden staan weigerachtig tegenover hun repatriëring en vervolging. Dat creëert een gevoel van onrecht bij de achterban van de mensen in die kampen en dat leidt tot frustratie. Bovendien zijn die kampen broeinesten van radicalisering waar je geen greep op hebt. Dat is een tikkende tijdbom.' Zeker als die Europeanen onder de radar terugkeren.

Stoere praat

De aanslagen bezorgen de Europese leiders hoofdbrekens. Hoe gaan ze het best met de terreur om? Na de aanslagen in Frankrijk schroefde president Emmanuel Macron de strijd tegen moslimextremisme op. Geradicaliseerde mensen worden het land uitgewezen, organisaties zijn ontbonden en moskeeën gesloten. De Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken Luigi Di Maio pleitte dinsdag voor een Europese variant van de Amerikaanse antiterreurwet.

Als enkele gelijkaardige aanslagen kort na elkaar plaatsvinden en succesvol zijn, baart dat zorgen. Dat succes heeft een propagandistische en een rekruteringswaarde. Bibi Van Ginkel Nederlandse terreurexperte

'Die reflex om na een resem aanslagen altijd met nieuwe en strengere maatregelen te komen bedroeft me een beetje', zegt Van Ginkel. 'Mooie, stoere praat is geen recept voor succes. Dat zit hem in een betere preventie.'