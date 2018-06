Stopt migratieplan de bootjes?

Het Europese plan om illegale migratie te stoppen met asielcentra in Noord-Afrika krijgt veel steun. Toch zijn er veel onbeantwoorde open vragen.

Donald Tusk, de president van de Europese Raad, wil in Noord-Afrika asielcentra installeren waar economische migranten worden gescheiden van vluchtelingen die bescherming nodig hebben. Die laatste groep zou dan na hun erkenning als vluchteling naar Europa worden overgebracht, waardoor mensen de oversteek met bootjes over de Middellandse Zee niet meer maken. Daarvoor wil Tusk samenwerken met de Verenigde Naties.

Met het plan, waar niet alleen Tusk maar ook Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker het vaderschap van claimt, willen de Europese lidstaten en instellingen de nieuwe politieke crisis rond migratie te lijf gaan.

Over het hoe en het waarom is nog maar weinig duidelijk, waardoor iedereen zijn eigen invulling geeft aan het plan. Door die onduidelijkheid konden alle Vlaamse meerderheidspartijen het vaderschap claimen. ‘Eindelijk zijn de geesten gerijpt’, verklaarde N-VA-voorzitter Bart De Wever. Hij wees erop dat hij al sinds het hoogtepunt van de vluchtelingencrisis in 2015 voor hotspots in Afrika ijverde. ‘Drie weken geleden heb ik in de Kamer al gepleit om akkoorden te sluiten met derde landen voor zulke oriëntatiecentra’, stelde premier Charles Michel (MR). ‘Voor die hotspots ijveren wij al sinds 2015’, klinkt het ook bij CD&V.

Juncker gaat het concept van asielcentra - zelf spreekt hij over migratiepunten - bespreken op een inderhaast bijeengeroepen Europese minitop zondag. Het komt eveneens op tafel bij de al geplande top van 28 en 29 juni. De vraag is evenwel in welke mate het plan een antwoord biedt op het probleem van de illegale oversteek met bootjes. Een overzicht.

Wat zijn migratiecentra?

Vorig jaar werden in Europa 705.000 asielaanvragen ingediend. De meeste mensen die naar Europa kwamen, deden dat illegaal. Wie op de vlucht is voor oorlog of wie vervolging riskeert in zijn land, krijgt een erkenning als vluchteling en kan blijven. Wie om economische redenen naar Europa is gekomen kan dat niet.

Door de almaar strengere controles aan de Europese buitengrenzen is het evenwel niet evident om Europa binnen te geraken. Daarom betalen veel migranten grote sommen geld aan mensensmokkelaars om met bootjes de gevaarlijke oversteek over de Middellandse Zee naar Italië, Spanje en Griekenland te kunnen maken.

Om te vermijden dat vluchtelingen die recht hebben op een erkenning zich aan de oversteek moeten wagen, willen Tusk en de Europese Commissie asielcentra in Afrika instellen. Zo wordt een legaal migratiekanaal naar Europa gecreëerd. De vraag is evenwel welk land zulke centra op zijn grondgebied wil hebben, zelfs als het daar een fikse vergoeding voor krijgt. Er wordt bijvoorbeeld naar Tunesië gekeken, maar dat land heeft al laten verstaan dat het dat niet ziet zitten.

De centra dreigen een aanzuigeffect te creëren omdat veel mensen hun kans zullen willen wagen. Het betrokken land blijft evenwel zitten met de migranten die de toegang tot Europa wordt ontzegd, zelfs al biedt Europa garanties dat het wil helpen met de terugkeer van die migranten naar hun land van herkomst.

Hoe de bootjes stoppen?

Economische migranten maken geen kans om via de Afrikaanse asielcentra in Europa te geraken. Voor hen blijft het dus aanlokkelijk om illegaal de oversteek via de Middellandse Zee te maken in de hoop op een beter leven in Europa. De vraag is bijgevolg hoe de lidstaten dat kunnen vermijden.

De N-VA pleit ervoor om naar Australisch voorbeeld wie zich aan de oversteek waagt het recht op asiel te ontzeggen. Dat druist volgens de andere meerderheidspartijen en Europese bronnen in tegen de internationale regels en is voor hen geen oplossing. Hetzelfde geldt voor pushbacks, waarbij het Europese grensagentschap Frontex boten begeleidt naar de kust waarvan ze vertrokken zijn.

Om toch te vermijden dat mensen in boten stappen, wordt verwezen naar de Turkijedeal. Europa sprak in het voorjaar van 2016 met dat land af dat het in ruil voor enkele miljarden euro per jaar de bootjes zelf tegenhoudt. Het plan is met verschillende landen in de Maghreb, zoals Tunesië, een gelijkaardige deal af te sluiten. Zij moeten dan het vuile werk opknappen: ofwel de bootjes tegenhouden, ofwel migranten tegenhouden aan hun eigen buitengrenzen.

Geen enkel land in de Maghreb zit evenwel op zo’n deal te wachten. Bovendien zou Europa ook een akkoord met Libië moeten afsluiten, wat zeer moeilijk lijkt. Het land is instabiel en migranten dreigen er het slachtoffer te worden van wrede milities of slavendrijvers.

Hoe de migranten verdelen?

Een derde probleem met het plan-Tusk is de vraag wat te doen met de vluchtelingen die vanuit de Afrikaanse kampen worden overgebracht naar Europa. Welk land gaat die mensen opvangen? Eerdere pogingen om met een verplicht quotasysteem te werken, botsten op het verzet van de Oost-Europese landen.

Een systeem dat werkt op vrijwillige basis en waarbij Europa geld op tafel legt voor landen die de taak op zich nemen, is daarom realistischer. Maar wat als het protest in de West-Europese landen - die nu al het overgrote deel van de migranten opvangen - crescendo blijft gaan? In landen als Duitsland, Oostenrijk en Italië klinkt nu al steeds luider gemor over het almaar toenemende aantal migranten.

Bovendien blijft er in Europa onenigheid over wat te doen met de mensen die hier nu al zijn. Volgens de Dublinregels moeten migranten asiel aanvragen in het land waar ze aankomen, doorgaans Griekenland of Italië. Die landen krijgen geld om de mensen te registreren en op te vangen. Veel migranten reizen evenwel door, bijvoorbeeld naar Duitsland. Daarom dreigde de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer ermee asielzoekers die elders al geregistreerd werden bij de grens tegen te houden. Met zulke controles komt het vrij verkeer in de Schengenzone op de helling te staan.