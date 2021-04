Storm #sofagate raast tweede week in

De fractieleiders van het Europees Parlement roepen Ursula von der Leyen en Charles Michel dinsdag op het matje over het stoelincident in Ankara vorige week.

EU-Commissievoorzitter Ursula von der Leyen maakte Raadsvoorzitter Charles Michel maandagavond duidelijk dat een tweede #sofagate geen optie is. De twee EU-toplui zagen elkaar in de Berlaymont voor het eerst sinds het vrouwonvriendelijke stoelincident in Ankara vorige week dinsdag. Op een bilateraal overleg met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan palmden de mannen de twee klaarstaande stoelen in en moest Von der Leyen genoegen nemen met de sofa.

In een interview met de Tijd bood Michel halve verontschuldigingen aan voor het feit dat hij niet opstond. Maar hij en zijn diensten blijven erbij dat de Raadsvoorzitter protocollair hoger staat dan de voorzitter van de Europese Commissie. De Commissie interpreteert die protocolregels zoals die ook voor de voorgangers van beide toppers golden: in bilaterale ontmoetingen is er één EU-team en staan - of beter zitten - beide EU-toplui op gelijke hoogte.