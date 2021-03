Strenge Europese budgetregels komen pas in 2023 uit de koelkast

De Europese begrotingsregels blijven tot 2023 buiten werking. Maar in die periode dreigt een moeilijke Europese discussie op te steken over de hoge schulden en flexibiliteit voor overheidsinvesteringen.

De economie zal in alle lidstaten midden volgend jaar, of pas in de tweede helft van 2022 weer het precoronaniveau bereiken. 'We moeten als Europese Unie samen uit de crisis zijn. Daarom moeten de Europese budgetregels ook in 2022 nog buitenspel staan, maar niet in 2023', zei Valdis Dombrovskis, vicevoorzitter van de Europese Commissie.