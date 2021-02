Strenge controles op uitkeringen uit Europees herstelfonds

Het eerste geld kan pas tegen de zomer uit de Europese herstelpot vloeien. De voorwaarden en de uitbetaling zijn gekoppeld aan een draconisch toezicht naar Grieks voorbeeld.

Het Europees Parlement keurde woensdag de nieuwe Europese herstelfaciliteit van 672,5 miljard euro goed. Dat is het belangrijkste potje, 750 miljard euro, uit het Europees herstelfonds, NextGenerationEU genoemd. Voor België zit er, gerekend in lopende prijzen, 5,93 miljard euro subsidies in die pot. Voor Italië en Spanje, die zwaarder getroffen werden door de crisis, is een veelvoud van dat bedrag beschikbaar, met nog tientallen miljarden aan goedkope leningen erbovenop.

De finale goedkeuring door de lidstaten is nog maar een kwestie van dagen. Maar op de eerste uitkeringen van de herstelcenten is het wachten tot juni of juli. De Europese Commissie moet het geld voor het herstelfonds van 750 miljard euro zelf lenen en alle EU-landen moeten hun goedkeuring geven aan de verhoging van de marges op de Europese begroting. Vier landen zijn al zover. België rekent op een goedkeuring door de Kamer voor Pasen.

Intussen moeten de lidstaten voor eind april hun herstelplan indienen, een combinatie van geplande hervormingen en investeringen, en een lijst met projecten die in overleg met de Europese Commissie is goedgekeurd. Meer dan een derde van die projecten moet passen in de Europese Green Deal. België diende alleen een voorlopig plan in met een lange wenslijst.