Strengere Europese straffen voor tewerkstellen sans-papiers

Werknemers zonder een verblijfsvergunning worden vooral in de bouw, de landbouw, als huishoudhulp, de horeca en door onlineplatformen ingezet. In die sectoren zijn er te weinig gerichte controles, vindt de Commissie. Ook de sancties variëren: België staat, met een minimumboete van 300 euro en een maximumboete van 3.000 euro voor het uitbuiten van sans-papiers, onderaan op de Europese ladder. In Kroatië is de minimumsanctie 10.000 euro, in Italië loopt de maximumsanctie op tot 43.000 euro. De verschillen in gevangenisstraf variëren in Europa van enkele dagen tot twaalf jaar.

Europa beschikt over wetgeving die werkgevers bestraft voor het uitbuiten van migranten, maar de naleving van hun rechten, bijvoorbeeld over de werkomstandigheden en de verloning, laat vaak te wensen over. Als de arbeidsinspectie in België merkt dat de lonen niet correct betaald werden of dat de werknemers onvindbaar of het land uit zijn, gaat het loon naar een apart fonds. Maar geen enkele dienst is daarna belast met de terugbetaling en het informeren van de migranten.