Strengere normen en kolencentrales blokkeren klimaatdeal G20

De G20-landen hebben geen akkoord bereikt over een klimaatdeal. Dat is een slecht voorteken voor de internationale klimaattop, over exact 100 dagen in Glasgow.

De ministers van Milieu van de G20 zaten de afgelopen dagen samen in het Italiaanse Napels voor overleg over een gezamenlijk klimaatbeleid. De kwestie van klimaatverandering kreeg de voorbije weken extra urgentie door de extreme weersomstandigheden wereldwijd, van de hittegolf in Noord-Amerika tot de zware regenval en overstromingen van West-Europa tot in China.

Sommige landen wilden de temperatuurstijging dit decennium onder de 1,5 graden houden Roberto Cingolani Italiaans minister van Ecologische Transitie

Maar de gesprekken in Napels leverden geen akkoord op, zei vrijdagavond gastheer Roberto Cingolano, de Italiaanse minister van Ecologische Transitie. Een van de struikelblokken was het vastleggen van een maximale temperatuurstijging van 1,5 à 2 graden Celsius. Die limiet werd in 2015 afgesproken in Parijs, maar aan het huidige tempo lijkt het onmogelijk om daaronder te blijven.

Rusland en China

'Sommige landen wilden sneller gaan dan in Parijs was afgesproken en wilden de temperatuurstijging dit decennium onder de 1,5 graden houden', zei Cingolani. Maar dat zagen 'vooral economieën op basis van fossiele brandstoffen' niet zitten. De Italiaan noemde geen namen maar zei wel dat vooral het overleg met Rusland, China en India bijzonder stroef verliep.

Ook over het uitdoven van de kolencentrales liepen de meningen uiteen. Een groot deel van de G20-landen is voorstanders van een uitfasering van de vervuilende centrales tegen 2025. Maar dat stootte op verzet van sommige landen, die benadrukten dat zo'n krappe timing onmogelijk is voor hen.

COP26

De mislukking van het overleg is een opdoffer in de aanloop naar het internationale klimaatoverleg - in het jargon COP26 - dat in november plaatsvindt in Glasgow. Klimaatactivisten reageerden ontgoocheld op het falen van de bijeenkomst in Napels. Ook al omdat de G20 geen extra geld vrijmaakte voor de klimaatstrijd.