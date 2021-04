Strijd om opvolging Merkel gaat naar climax

In Duitsland is de strijd om de opvolging van kanselier Angela Merkel in christendemocratische rangen uitgedraaid op een bits duel tussen Armin Laschet en Markus Söder. Hoe langer de kamp onbeslist blijft, hoe groter de averij voor de alliantie.

Duitsland is al een week in de ban van een politieke thriller. Nu Angela Merkel voor het eerst in 16 jaar de christendemocratische troepen niet zal aanvuren bij de parlementsverkiezingen van 26 september is in het centrumrechtse kamp een stevige machtsstrijd losgebarsten. In de ene hoek bevindt zich Armin Laschet, de voorzitter van de CDU en de premier van de deelstaat Noordrijn-Westfalen, aan de andere kant van de ring staat Markus Söder, de kopman van de Beierse zusterpartij CSU en de minister-president van Beieren.

De essentie Bij de Duitse christendemocraten gaat de strijd om de opvolging van Angela Merkel naar een climax.

Armin Laschet en Markus Söder zijn er elk van overtuigd de beste kanselierskandidaat te zijn voor de christendemocraten.

In de peilingen scoort de Beierse kopman Söder het best.

De aanslepende strijd doet het al gehavende imago van de alliantie CDU/CSU geen goed.

De strijd barstte afgelopen weekend los. Tijdens een conclaaf van de CDU en de CSU sprak Söder voor het eerst openlijk uit wat iedereen al lang vermoedde: hij koestert kanseliersambities. De zet was een streep door de rekening van Laschet. Sinds hij in januari dit jaar tot voorzitter van de CDU gekozen was, had hij zijn blik ook al begerig op het Bundeskanzleramt gericht.

Betere kaarten

De premier van Noordrijn-Westfalen leek de betere kaarten in handen te hebben. Traditioneel schuift de CDU vanwege haar grotere politieke gewicht de kanselierskandidaat voor het christendemocratische blok naar voren. Slechts twee keer week de alliantie van die regel af: in 1980 en 2002 kreeg een CSU-kandidaat de kans een gooi te doen naar het hoogste Duitse politieke ambt. Maar zowel Franz Josef Strauß als Edmund Stoiber beet in het zand.

Voor Laschet leken de sterren nog gunstiger te staan toen het partijbestuur van de CDU zich maandag unaniem achter hem schaarde. Nog geen 24 uur later volgde een realitycheck voor de 60-jarige bondgenoot van Merkel. Na een vier uur durend onderhoud met hemzelf en Söder gaf twee derde van de parlementsfractie van de Union aan meer brood te zien in een kandidatuur van de 54-jarige Beier.

Die keuze is niet geheel gespeend van eigenbelang. Heel wat christendemocratische parlementsleden hengelen op 26 september naar een nieuw zitje in de Bondsdag. De kansen op een stevige zege van CDU/CSU zijn volgens de peilingen een pak groter met Söder als Mannschaftskapitän dan onder aanvoering van Laschet.

In een rondvraag van Insa peilde de alliantie eind deze week op 28 procent als niet duidelijk is wie de kopman is. Vuurt Söder de troepen aan, dan kunnen de conservatieven op 38 procent van de stemmen rekenen. Met Laschet als kanselierskandidaat is dat 27 procent. 'Enkel met Söder is de Union incontournabel bij de regeringsvorming', zegt Insa-chef Hermann Blinkert.

Twijfel

Laschet en Söder beloofden de alliantie de zaak snel te beslechten. Maar ze slaagden er voorlopig niet in tot een vergelijk te komen. In CSU-rangen valt te horen dat de Beierse voorman de kwestie laat aanslepen in de hoop dat meer en meer twijfel in CDU-rangen sluipt over Laschets kandidatuur.

Alleen met Söder als kanselierskandidaat is de CDU incontournabel bij de regeringsvorming. Hermann Blinkert Chef peilingbedrijf Insa

De strategie lijkt niet helemaal zonder succes. In het Duitse blad Der Spiegel opperde Reiner Haseloff, de deelstaatpremier van Saksen-Anhalt en lid van het CDU-bestuur, de peilingen te laten meespelen in de keuze voor de kanselierskandidaat. 'Het draait allemaal om een vraag: met wie hebben we de beste kans op winst?', zei hij.

In christendemocratische hoek gaan stemmen op om de parlementsfractie de knoop te laten doorhakken als de kemphanen zelf niet tot een deal komen. In dat geval lijkt Söder een streep voor te hebben.

Imagoschade

Merkel aanschouwt de strijd om haar opvolging wellicht met gemengde gevoelens. De kanselier beloofde zich niet te mengen in de machtsstrijd. Maar hoe langer die aansleept, hoe groter de averij voor de alliantie.

Als Laschet het haalt, dan begint hij sowieso geblutst aan de nationale verkiezingsrace. Als Söder het laken naar zich toetrekt, is Laschets autoriteit als CDU-voorzitter en als deelstaatpremier bovendien aangetast.