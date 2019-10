Super Saturday bepaalt lot brexit

De Brits premier Boris Johnson is ‘overtuigd’ dat hij vandaagt in het Lagerhuis een meerderheid vindt voor de nieuwe brexit-deal.

Van de Schotse Highlands tot de Engelse zuidkust, en in 27 hoofdsteden op het Europese continent zijn alle ogen eens te meer gericht op het Britse parlement. Tijdens een uitzonderlijke zaterdagse sessie stemmen de Lagerhuisleden over de brexitdeal die Conservatief premier Boris Johnson sloot met de Europese Unie. Levert ‘Super Saturday’, 1.213 dagen na het referendum, Johnson eindelijk een uitweg uit het doolhof waarin zijn voorganger Theresa May drie maal begraven werd?

Om de brexitsaga nog wat complexer te maken: helemaal zeker is het nog niet dat vandaag gestemd wordt. Gematigde tory’s en oppositieleden dienden gisteren een amendement in dat Johnson zou dwingen eerst brexituitstel te vragen tot 31 januari, zodat een no-deal op 31 oktober echt uitgesloten is, vooraleer de parlementaire zegen de komende weken kan volgen. Of Johnson daarmee instemt, is hoogst onzeker. Bovendien hintte de Franse president Emmanuel Macron gisteren dat hij geen uitstel zou toestaan.