Taxichauffeurs creëren chaos in Spanje

De Spaanse taxichauffeurs zijn boos. Als de overheid de activiteiten van platformen als Uber niet snel inperkt, dreigen ze ‘s lands economie lam te leggen. In enkele steden heerst al chaos.

Wie zijn koffers aan het pakken is om de volgende dagen op het vliegtuig naar Spanje te stappen voor een deugddoende vakantie, verricht voor vertrek best nog wat studiewerk op de websites van de lokale metro- en busmaatschappijen. Want dat zijn in verschillende steden dezer dagen de enige beschikbare vervoermiddelen voor toeristen om van de luchthaven naar een vakantiehuisje of hotel te geraken.

Boze taxichauffeurs hebben in meerdere toeristische trekpleisters het werk voor onbepaalde tijd neergelegd. De actie begon vorige week woensdag in Barcelona. Toen kondigden de bestuurders van traditionele taxi’s twee dagen van protest af uit onvrede over een beslissing van het Catalaanse hooggerechtshof.

De staking schaadt het imago van onze stad. We moeten een manier vinden om het stakingsrecht te verenigen met het recht op mobiliteit. ada colau burgemeester barcelona

De bal was eind vorige maand al aan het rollen gegaan. Toen besliste Ada Colau, de burgemeester van Barcelona, nieuwe regels in te voeren voor de taxisector. Die hadden een duidelijk doel: het aantal licenties voor chauffeurs van taxiplatformen als Uber en Cabify gevoelig terugdringen.

Colau kreeg voor haar ingreep applaus van de traditionele taxichauffeurs. Die klagen, net als in vele andere landen ter wereld, al lang over de ‘oneerlijke concurrentie’ van dergelijke internetondernemingen die via mobiele apps klanten met officiële maar ook met privétaxichauffeurs verbindt.

De nieuwe regulering voor de Barcelonese taxisector zou op 1 augustus van kracht worden. Maar daar stak het Catalaanse hooggerechtshof een stokje voor. Dat veegde Colau’s plan van tafel. Volgens de instelling ging de burgemeester van Barcelona haar boekje te buiten. ‘De regulering rond licenties voor taxichauffeurs is materie voor de Spaanse regering’, luidde het.

Staking

Het oordeel schoot de chauffeurs van de traditionele taxi’s in het verkeerde keelgat. De oorspronkelijke twee dagen van protest mondden afgelopen weekend uit in een staking van onbepaalde duur. Niet alleen legden de bestuurders het werk neer. Ze blokkeren nu ook al enkele dagen een paar belangrijke verkeersaders in het centrum van Barcelona. Ook aan de luchthaven en grote bus- en treinstations veroorzaken ze de nodige overlast.

De strijd van de traditionele taxichauffeurs tegen Uber en co. beperkt zich intussen ook niet langer tot Barcelona. Afgelopen weekend sloten de collega’s in Madrid zich al bij de actie aan. Maandag volgden bestuurders in steden als Málaga, Sevilla, Valencia, Alicante, Bilbao, Palma de Mallorca of Zaragoza.

De Spaanse regering voerde gisteren spoedoverleg met de vakbonden van de traditionele taxisector. Maar dat leverde geen doorbraak op. De boze bestuurders zijn niet van plan snel in te binden. Integendeel. ‘Als de overheid niet op al onze eisen ingaat, drijven we onze acties in het hele land op en leggen we de economie lam’, stelde Alberto Álvarez van de vakbond Élite Taxi. De bonden schermen niet alleen met blokkades van wegen maar ook van havens en luchthavens.

Licenties

In de eerste plaats eisen de chauffeurs dat de regionale en lokale overheden bevoegd worden voor de toekenning van taxilicenties. Daarnaast dringen ze aan op een inperking van het aantal licenties voor Uber en co. Volgens een wet uit 2015 mag een Uber-licentie per 30 traditionele taxilicenties uitgereikt worden. Vandaag circuleert een Uber-licentie per 9 traditionele taxi’s.