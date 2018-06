Te veel lege cellen: Nederland sluit vier gevangenissen

Eerder bleek al uit cijfers van de Council of Europe Annual Penal Statistics (SPACE) dat in geen enkel land in Europa zo weinig mensen in de gevangenis zitten als in Nederland. Over het algemeen zitten de meeste gevangenissen op het continent zo goed als vol .

In tal van landen, zoals België, is er volgens SPACE sprake van overbevolking: 13 van de 47 gevangenisinstanties in Europa melden meer gedetineerden dan er cellen zijn. België staat in die ranglijst op de weinig benijdenswaardige vierde plaats. Ons land kon enkele jaren geleden al terugvallen op de leegstand in Nederland, door in Tilburg cellen te huren. De gevangenis van Tilburg is intussen ook al gesloten.