'Techbedrijven moeten zich aanpassen aan onze digitale regels, niet omgekeerd'

Als gevolg van artificiële intelligentie komt een golf van industriële data op ons af, stelt de Europese Commissie. Ze heeft een batterij regels opgesteld om de Europese Unie ‘klaar te maken voor het digitale tijdperk’.

‘Europa klaarmaken voor het digitale tijdperk’, heet het rapport dat de Europese Commissie vandaag voorstelt, samen met een datastrategie en een witboek over artificiële intelligentie (AI). De inleiding doet licht poëtisch aan: in deze digitale tijden kunnen ‘dromen vervuld worden, maar ook nachtmerries snel werkelijkheid worden’.

Van dat nieuwe rapport lichtten de Europese commissarissen Didier Reynders (Justitie) en Thierry Breton (Interne Markt en Digitalisering) dinsdag al een tipje van de sluier. Zo behoort het tot de nieuwe Europese digitale strategie om meer te investeren in artificiële intelligentie, geeft Reynders aan. ‘Al willen we dat doen met het oog op toegevoegde waarde. Zoals we deden met de wetgeving voor gegevens-bescherming, de GDPR-regels’, benadrukt de Belgische ex-minister.

Momenteel is de wet op gelaatsherkenning zeer strikt. De vraag is: laten we gelaatsuitdrukking toe, en zo ja, in welke mate? Didier Reynders EU-Commissaris voor Justitie

Die GDPR-regels stellen dat mensen hun toestemming moeten geven voor het delen van hun persoonlijke gegevens, dus ook hun gezicht. In bepaalde gevallen laat de wet wel massaal gebruik van gelaatsherkenning toe, bijvoorbeeld om de openbare orde te beschermen. Ook voetbalclubs en privébedrijven willen echter gebruikmaken van gezichts-herkenning, bijvoorbeeld om mensen te weren die zich schuldig maken aan geweld of racisme of een stadionverbod kregen.

'Geen protectionisme'

De huidige wetgeving is zeer strikt’, zegt Reynders. ‘De vraag is in welke mate we gezichtsherkenning kunnen toelaten. De discussie daarover beginnen we nu. We zullen nagaan of de wetgeving aangepast of specifieker moet worden. Het is alleszins duidelijk dat we in alle Europese landen dezelfde garanties willen bij het gebruik ervan.’

Daarnaast wil de Europese Commissie burgers vertrouwen geven in toepassingen met artificiële intelligentie, zegt Reynders. Dat vergt transparantie. Zogeheten Blackbox-algoritmes, softwaretoepassingen die autonoom beslissingen nemen zonder dat internetgebruikers weten met welke data die beslissingen tot stand komen, zijn voor de Commissie dus uit den boze. De fundamentele rechten, die discriminatie van geslacht, ras, leeftijd, minderheden of sociale status verbieden, moeten de leidraad zijn.

Een onveilig product wordt geweerd op de Europese interne markt. We moeten dezelfde graad van veiligheid garanderen voor producten met artificiële intelligentie. Didier Reynders EU-Commissaris voor Justitie

Dat is geen protectionisme, benadrukt Reynders. ‘We vragen dat alle techbedrijven dezelfde regels toepassen, zonder een onderscheid te maken of het om een Europees product of om een product van buiten de Europese Unie gaat. Een onveilig product wordt nu ook geweerd van de Europese interne markt. We moeten dezelfde graad van veiligheid garanderen voor producten waarin artificiële intelligentie is verwerkt.’

Ook wil Europa duidelijkheid omtrent de verantwoordelijkheid bij ongevallen met AI. ‘Na een brand wordt een expert aangeduid. Dat principe moet ook gelden bij ongevallen of problemen met pro-ducten die werken met AI’, klinkt het. ‘Een publieke controle-autoriteit of een magistraat moet een expert kunnen aanduiden die de algoritmes bekijkt. Ook moet duidelijk zijn wie aansprakelijk is bij een haperende AI-toepassing. Wie is verantwoordelijk voor een ongeval met een zelfrijdende wagen: de eigenaar, de verkoper, het automerk of degene die de algoritmes in de bolide stopte? ‘Dat moeten we in detail uitwerken’, zegt Reynders.

Grote techbedrijven

Het plan voor een eigen Europese digitale economie, markt en samenleving komt grotendeels uit de koker van Reynders’ Franse collega Breton, een voormalige techondernemer. Een mogelijke Europese digitale opmars kan de grote Amerikaanse en Chinese techbedrijven angst inboezemen.

Europa heeft die eerste golf van persoonlijke data gemist. Maar de nieuwe tsunami van industriële data komt eraan. Thierry Breton EU-commissaris Interne Markt

De grote Amerikaanse internetplatformen zoals Google of Facebook maakten hun fortuin met het verzamelen van die persoonsgegevens en het exploiteren van die data en gebruikersprofielen. ‘Europa heeft die eerste golf van persoonlijke data gemist,’ zegt Breton. ‘Maar de nieuwe tsunami van industriële data komt eraan. Het uitwisselen van gegevens van business-to-business wordt zeer belangrijk. Europa is de eerste industriële basis ter wereld. Het aantal gegevens verdubbelt elke 18 maanden. Deze tweede golf is dus veel belangrijker.’