Tegenstanders massatoerisme koelen woede op huurwagens in Mallorca

Aanhangers van de extreemlinkse organisatie Arran nemen huurauto's in het vizier omdat die 'synoniem staan voor de verzadiging, vervuiling en transformatie van Mallorca in een toeristische etalage'.

Heeft u deze zomer nog een vakantie gepland op Mallorca? Wees dan niet verbaasd als u het doelwit bent van actievoerders. De extreemlinkse jongerenorganisatie Arran heeft een nieuwe campagne gelanceerd om de grote toestroom toeristen op het eiland in de Balearen aan te klagen.

In juli was de beweging erin geslaagd aan een emblematisch gebouw in Barcelona een groot spandoek te ontvouwen met de tekst 'Het toerisme doodt de stad'. Deze maand lijken ze hun actieterrein verlegd te hebben naar Mallorca.