Telefoon Catalaanse toppoliticus gehackt met overheidssoftware

De mobiele telefoon van Roger Torrent, de voorzitter van het Catalaanse parlement, is aangevallen met spionagesoftware. De software is uitsluitend voor overheden bestemd om terroristen en criminelen op te sporen.

Volgens een onderzoek van de kranten The Guardian en El País zijn de telefoons van Roger Torrent, het Catalaanse ex-parlementslid Anna Gabriel en activist Jordi Domingo aangevallen over een periode van twee weken in april en mei 2019.

WhatsApp ontdekte de aanval en verwittigde de drie Catalanen. De aanval zou uitgevoerd zijn met de software Pegasus. Die is ontworpen door de Israëlische firma NSO. WhatsApp diende al klacht in tegen NSO. Dat verdedigt zich door te stellen dat het de spionagesoftware uitsluitend aan overheden verkoopt voor de strijd tegen terrorisme.

Pegasus maakt gebruik van veiligheidslekken in iOS-besturingssysteem van Apple. De software kan niet alleen berichten lezen, maar ook de camera en de micro van een telefoon activeren en zou er een afluisterapparaat van maken.

In een reactie zei Torrent dat het duidelijk was dat de 'Spaanse staat' achter de aanval zat.

In een reactie zei Catalaans parlementsvoorzitter Torrent dat het duidelijk was dat de 'Spaanse staat' achter de aanval zit. In de periode van de aanval getuigde hij voor het Spaanse hooggerechtshof. Dat deed hij in de zaak die de Spaanse overheid tegen de Catalaanse politici had aangespannen vanwege het Catalaanse onafhankelijkheidsreferendum van 1 oktober 2017.

Anna Gabriel was afgevaardigde voor de radicaal-linkse CUP in het Catalaanse parlement. Na het onafhankelijkheidsreferendum vluchtte ze naar Zwitserland en vroeg daar asiel aan.

Jordi Domingo is een activist voor de onafhankelijkheidsbeweging ANC. Volgens hem is hij slachtoffer van een persoonsverwisseling. Zijn naamgenoot is een belangrijke advocaat bij de Catalaanse onafhankelijkheidsbeweging die meeschreef aan de Catalaanse grondwet.

Ontkenning

In een reactie aan de kranten ontkent de Spaanse regering de hackpoging. 'De regering heeft geen bewijs dat de telefoons van Roger Torrent, Anna Gabriel en Jordi Domingo doelwit waren van een hackpoging. Bovendien moeten we stellen dat elke operatie omtrent een mobiele telefoon altijd wordt afgehandeld met juridische toestemming.'

John Scott-Railton, een hoofdonderzoeker bij Citizen Lab aan de universiteit van Toronto, bevestigt dat na onderzoek bleek dat de telefoon van Torrent is aangevallen, maar hij kan niet verzekeren dat de poging gelukt is. 'Deze zaak is erg ernstig, de suggestie is gewekt dat er binnenlandse spionage is uitgevoerd', voegt hij eraan toe.

Europa

NSO kan en wil niet bevestigen of de Spaanse overheid de Pegasus-software heeft aangeschaft. De groep belooft wel dat er een onderzoek komt om na te gaan dat geen mensenrechten zijn geschonden.

Als de Spaanse overheid de software heeft gebruikt, zou dat de eerste keer zijn dat een Europese lidstaat leden van de oppositie afluistert.

De zaak ligt politiek erg gevoelig, niet alleen in Spanje. Als de Spaanse overheid de software heeft gebruikt, zou dat de eerste keer zijn dat een Europese lidstaat leden van de oppositie afluistert. Privacy staat hoog in het Europese vaandel.