Terreurdaad: auto rijdt in op Brits parlement

De man die dinsdagochtend met een auto ingereden is op de veiligheidsbarrières rond het Britse parlement in Londen, wordt verdacht van een terreurdaad. Dat meldt de Britse politie.

De auto is volgens de Metropolitan Police om 07.37 uur plaatselijke tijd ingereden op de veiligheidsbarrières aan het parlement. De antiterreurdivisie van de Londense politie voert het onderzoek. Volgens ooggetuigen reed de autobestuurder tegen hoge snelheid en ogenschijnlijk moedwillig in op de omheining.

De bestuurder van de auto, een twintiger, is opgepakt . Op videobeelden op sociale media is te zien hoe zwaar bewapende politiemensen de dader uit zijn beschadigde auto sleuren. De autoriteiten vermoeden dat de verdachte terroristische motieven had. Er zijn geen wapens aangetroffen.

Meerdere straten in de omgeving zijn afgesloten voor het publiek en veel gewapende politiemensen zijn op de plaats van het incident. Helikopters vliegen boven Westminster Palace. Het metrostation Westminster is gesloten.

Het Britse parlement is omgeven door veiligheidsbarrières uit staal en beton sinds een aanslag in maart 2017. Toen was een dader met een auto op Westminster Bridge in een mensenmenigte gereden. Daarbij kwamen vier mensen om het leven. De dader stak ook een politieagent neer voor hij door de politie neergeschoten werd.