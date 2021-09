Terreurproces aanslagen Parijs is van ongeziene omvang

Het grootste en strengst bewaakte terreurproces ooit in Frankrijk gaat woensdag van start in het hart van Parijs. 14 beklaagden staan terecht voor de reeks aanslagen op 13 november 2015. Het hof verwacht 330 advocaten, 141 journalisten en 1.765 slachtoffers.

In het midden van het historische justitiepaleis van Parijs op het Ile de la Cité staat een splinternieuwe houten constructie. De rechthoek van 40 bij 15 meter, met een tiental annexen, is speciaal gebouwd voor het grootste terreurproces in de Franse geschiedenis: het proces over de aanslagen in de concertzaal Bataclan en rondom het voetbalstadion Stade de France.

Het Belgische luik van de aanslagen in Parijs Een parkeerticket uit de Brusselse gemeente Sint-Jans-Molenbeek in de auto van een van de terroristen was de eerste aanwijzing van Belgische betrokkenheid bij de aanslagen in Parijs.

De enige dader die nog leeft is Salah Abdeslam (31), die zich net als zijn oudere broer Brahim, had moeten opblazen in Parijs.

Met hem staan woensdag meer beklaagden met een Belgische link terecht. Het gaat onder anderen om Mohamed Abrini (36), een jeugdvriend van Abdeslam die hem naar Parijs bracht en lid was van het zelfmoordcommando dat een bomaanslag pleegde op de luchthaven van Zaventem in 2016.

Ook vrienden die Abdeslam na de aanslagen in Parijs met de auto terugbrachten naar België of hem hielpen onderduiken, verschijnen voor de Franse rechtbank. Sommigen van die beklaagden waren ook betrokken bij de voorbereiding van de aanslagen in België op 22 maart 2016.

Zes jaar geleden, op 14 november 2015, openden drie jihadisten het vuur in de Bataclan. Tegelijk deden zeven terroristen hun bomvest ontploffen bij het voetbalstadion en bij terrassen van cafés en restaurants in de stad. Er vielen 130 doden en meer dan 350 gewonden. Ook de daders kwamen om het leven, behalve één lid van de terreurgroep: de Frans-Marokkaanse Salah Abdeslam uit Molenbeek. Hij gooide zijn bomvest weg en vluchtte terug naar België. Woensdag staat hij, samen met 13 medeverdachten, terecht in het zwaarbewaakte justitiepaleis.

1.765 Burgerlijke partijen Tot nu toe hebben 1.765 slachtoffers, nabestaanden en andere benadeelden zich aangemeld als burgerlijke partij. Daar kunnen er tot de start van het proces nog bijkomen.

De belangrijkste open vraag op het proces is wie de terroristen heeft aangestuurd. Het gerecht kijkt naar de Belgisch-Marokkaanse Oussama Atar (37), die zich bij IS had aangesloten in Syrië. Mogelijk kwam hij daar in 2017 om bij een droneaanval, maar dat is niet zeker.

Het proces in Frankrijk is van een ongeziene omvang. Behalve de 14 beklaagden die fysiek aanwezig zijn, zullen negen magistraten, drie advocaten-generaal, 330 advocaten, 141 journalisten en 1.765 slachtoffers, nabestaanden en andere burgerlijke partijen de zittingen bijwonen. Het dossier bestaat uit 1 miljoen pagina's. Dat is een stapel papier van 53 meter hoog.

Strenge bewaking

De voorzitter van het assisenhof - dat in tegenstelling tot België niet met een volksjury werkt - opent woensdag om 12.30 uur de zitting. De politie sluit de straten rond het justitiepaleis uit voorzorg af. Alleen wie van tevoren aangemeld is, krijgt toegang tot de omgeving van de rechtbank. Er zijn aparte ingangen voor de advocaten, de burgerlijke partijen en de pers. Voor de ingang van het gerechtsgebouw fouilleren veiligheidsagenten alle bezoekers. Iedereen moet ook door een metaaldetector.

Agenten van de RAID - een speciale eenheid van de nationale politie - brengen de beklaagden die in de gevangenis zitten elke dag naar de rechtbank.

145 dagen

Het Franse gerecht heeft minstens 145 dagen uitgetrokken voor het terreurproces. Getuigenissen van slachtoffers en nabestaanden van overledenen zullen vijf weken in beslag nemen. Pas in april mogen de ruim 300 advocaten van de burgerlijke partijen pleiten. De verdediging zal naar verwachting pleiten in mei. Als het hele proces volgens de planning verloopt, valt de uitspraak op 24 of 25 mei.

Het Parijse proces is een voorbeeld van wat ons land nog te wachten staat in het najaar van 2022. Dan zou het proces over de aanslagen van 22 maart 2016 van start moeten gaan. Dat zou zo'n negen maanden duren.