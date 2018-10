Theresa May danst om hete brexitbrij

De Britse premier Theresa May blijft bij haar brexitstrategie, ondanks de kritiek van hardliners in haar partij. Een oplossing voor de heikele kwestie van de Ierse grens biedt ze niet.

Het is zelden een teken van politieke sterkte als je je wentelt in zelfspot en om de haverklap naar de oppositie verwijst. Net dat deed Brits premier Theresa May woensdagmiddag tijdens haar slottoespraak op het Conservatieve partijcongres, dat vier dagen beheerst werd door de enorme interne stammentwist over de te volgen brexitstrategie.

Met de nodige zelfspot begint Theresa May haar toespraak op het Conservatief partijcongres op de tonen van 'Dancing Queen'.

May betrad het podium op de tonen van Abba's 'Dancing Queen', een wat ongemakkelijke referentie naar de hoon die ze onlangs oogstte met haar houterige danspasjes tijdens een Afrikatrip. In haar speech daarna hakte ze meermaals in op de hardlinkse koers die Labour-leider Jeremy Corbyn voorstaat. Die aanpak is volgens May gewelddadig, pro-Russisch en antisemitisch.

Chequersplan

Indirect was de boodschap vooral aan de critici in haar eigen partij gericht: schaar je achter mij, of Labour kan weleens aan de macht komen en dan dreigt helemaal geen brexit te volgen. Dinsdag had gewezen minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson nog een druk bijgewoonde speech gehouden op het congres waarin hij brandhout maakte van Mays brexitplannen. Hij leek daarmee de weg te plaveien voor een aanval op Mays positie.

Ik heb geen schrik om de EU te verlaten zonder deal. Theresa May Brits premier

Woensdag, kort voor May het podium betrad, liet een Conservatieve backbencher weten een motie van wantrouwen tegen haar te steunen. Waarna May niettemin haar Chequersplan verdedigde, genoemd naar het buitenverblijf van de premier waar haar regering in juli de toekomstige relatie met de EU besprak.

Noord-Ierland

Opmerkelijk: Chequers is zo toxisch geworden dat May de naam geen enkele keer in de mond nam. Ze verkocht het plan dit keer als 'een vrijhandelsakkoord dat frictieloze handel verzekert'. Kort gesteld komt dat op hetzelfde neer: ze wil het Verenigd Koninkrijk met een voet in een Europese douane-unie voor goederen houden, maar wel eigen tarieven hanteren. En niet langer het vrij verkeer van personen erkennen.

Brussel heeft dat al herhaaldelijk omschreven als 'onwerkbaar', als 'magisch denken'. De hardliners in haar eigen partij noemen het dan weer 'bedrog' van de volksstem tijdens het brexitreferendum, omdat Londen in de Brusselse periferie zou blijven. Ook na Mays speech blijft de grote vraag hoe haar plan zal voorkomen dat er opnieuw een harde grens komt tussen de Britse regio Noord-Ierland en de EU-lidstaat Ierland. En hoe bijgevolg de Goede Vrijdagakkoorden, die in 1998 een einde maakten aan de bloedige onlusten op het Ierse eiland, gevrijwaard kunnen worden.

No deal

Zo danste May 63 minuten om de hete brexitbrij heen. Om de hardliners enigszins te paaien, kondigde ze de voorbije dagen wel strengere migratieregels aan, waarbij vooral nog hooggekwalificeerde werknemers in het VK zouden mogen werken en EU-burgers niet langer een voorkeursbehandeling krijgen.

Ook onderstreepte May woensdag 'geen schrik' te hebben voor een 'harde brexit zonder deal', al erkende ze dat dat op korte termijn tot hogere tarieven, nieuwe douanecontroles en bijgevolg aanzienlijke economische pijn zou leiden.

De gewone kiezer, ook traditionele Labour-militanten die 'geschokt' zijn door Corbyns visie, probeerde May dan weer te lokken met een plejade aan vage sociale beloftes: meer geld voor gezondheidszorg en betaalbare woningen, een nieuwe bevriezing van de taksen op brandstof.

Heeft ze daarmee haar partijcongres overleefd? Ja, al lijkt er tot brexit echt van kracht wordt, op 29 maart, sowieso geen Conservatief zo gek haar onmogelijke positie over te nemen. Zelfs Johnson niet.

Leverde haar slotspeech een meer verenigde partij op? Eerder een kortstondige wapenstilstand.