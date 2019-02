Theresa May op mission impossible in Brussel

De frustratie over de brexit kookt over aan beide kanten van het Kanaal. De Britse premier Theresa May komt vandaag in Brussel nog maar eens het onmogelijke vragen.

De Europese rangen sluiten aaneen, nu de Britse premier Theresa May een nieuwe poging waagt om aanpassingen te vragen aan de deal die de Europese leiders en May eind november sloten. Gisteren kwam de Ierse premier Leo Varadkar in Brussel nog eens de puntjes op de i zetten. Aan de backstop, de garantie dat er geen harde grens komt op het Ierse eiland en de vrede niet in het gedrang komt, mag niet worden geraakt.

Varadkar sprak in Brussel met Europees Raadsvoorzitter Donald Tusk en Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker. Op hun persbriefings achteraf was de frustratie glashelder: de brexit blijft maar rondjes draaien. En omdat het Britse Lagerhuis twee weken geleden de brexitdeal afschoot en May om een alternatief voor de backstop vroeg, komt de premier dus onderhandelen in Brussel.

Backstop

Tusk zei te hopen dat May met ‘realistische suggesties’ over de backstop zou komen. ‘Geef ons een geloofwaardige garantie voor vrede in Noord-Ierland en het Verenigd Koninkrijk zal de EU als een betrouwbare vriend kunnen verlaten, beklemtoonde Tusk.

Maar het lijkt erop dat de Britse premier oude wijn in nieuwe zakken zal proberen verkopen. Londen slaagt er al anderhalf jaar niet in een alternatief voor te leggen voor de backstop. De grensbewaking oplossen met supersonische hightech, zoals de brexiteers al meermaals opperden, is vandaag nog niet mogelijk. Het scheidingsverdrag opnieuw openbreken is al zeker onbespreekbaar voor de Europese landen. Zelf een nieuw aanbod doen over de grenskwestie is eveneens uit den boze.

Er zijn geen plannen voor fysieke infrastructuur voor het geval de Britten op 29 maart zonder akkoord uit de EU vallen. leo varadkar iers premier

Waar in Europese kringen wel over gespeculeerd wordt, is een bijkomende juridische verklaring die aan de brexitdeal zou worden toegevoegd. Daarin zou Europa dan beloven alles in het werk te stellen om tijdig een akkoord over de toekomst uit te werken. Op die manier wordt de backstop overbodig.

Codicil

Maar die ‘codicil’ komt nu zeker nog niet op tafel. Het is immers verre van zeker dat May met die tekst een meerderheid in het Britse parlement achter de deal kan krijgen. Martin Selmayr, de rechterhand van Juncker en secretaris-generaal van de Commissie, had maandag een ontmoeting met een delegatie Britse parlementsleden. Op de vraag of ze voor de deal zouden stemmen als er een juridisch bindende verklaring toegevoegd wordt, bleven alle Britten het antwoord schuldig.

Europa zet daarom volop in op de voorbereiding van een no-dealbrexit. Varadkar rekent op Europese steun omdat zijn land veel harder getroffen wordt door het vertrek van de Britten. Toch verkeren de Ieren nog in een ontkenningsfase. Er zijn ‘geen plannen om fysieke infrastructuur op te zetten’ voor het geval de Britten op 29 maart zonder akkoord uit de Unie vallen, zei Varadkar.

Tusk liet helemaal aan het einde van de persbriefing zijn malaise duidelijk blijken: ‘Ik vraag mij af hoe de speciale plek in de hel eruitziet voor de brexiteers, die campagne hebben gevoerd zonder het minste plan om dit op een veilige manier te realiseren.’ Dit levert je geheid problemen op in de Britse pers, fluisterde Varadkar Tusk toe. En inderdaad, Britse parlementsleden spraken al snel van een ‘schandalige belediging’.