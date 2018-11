Theresa May zet slotoffensief in over brexit

De Britse premier May grijpt de viering van 11 november aan voor een finaal brexitoffensief bij de Europese partners. Het moeilijkste gevecht wordt het overtuigen van de eigen troepen.

Theresa May landde donderdagavond in Brussel. Officieel om er deel te nemen aan de herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog. In de praktijk wil May haar ultieme brexitdeal bij de Europese leiders aftoetsen.

Vrijdag bezoekt ze samen met premier Charles Michel (MR) de begraafplaats van Saint-Symphorien, nabij Bergen. Zaterdag en zondag netwerkt ze in Parijs in de marge van internationale plechtigheden. Zondagavond woont May de Last Post aan de Menenpoort bij in Ieper.

De brexit is voor May een echte uitputtingsslag gebleken. Al twee jaar wordt ze gegijzeld door de tegengestelde bewegingen in haar eigen Conservatieve partij en de regering. Ook bij de Europese onderhandelaars is sprake van een ‘fatigue’. Het gros van het scheidingsverdrag is onderhandeld, maar telkens weer strandt overleg op het taaie probleem van de Ierse grens.

Noord-Ierland

De Europese Unie eist een staalharde juridische garantie dat er geen harde grens komt tussen de Ierse republiek en Noord-Ierland, dat behoort tot het Verenigd Koninkrijk. Londen wil echter geen aparte regeling die Noord-Ierland in de praktijk onder Europees regime houdt. Dat zou de integriteit van het Verenigd Koninkrijk aantasten en de Schotten op gedachten brengen.

May raakt stilaan in tijdsnood en beseft dat ze de moeilijke Ierse knoop moet doorhakken. Ze wil liefst in november nog landen, zodat het Brits parlement de scheiding tijdig kan goedkeuren. Volgende week wil ze haar regering overtuigen tot een wapenstilstand.

Al een week gonst het van de geruchten over wat May nu precies in haar mars heeft. De Europese onderhandelaars wachten op concrete voorstellen, maar die komen ondanks herhaalde beloften niet. Maar het basisidee is wel bekend. Londen wil, na de overgangsperiode die start op 29 maart en loopt tot 31 december 2020, een tweede overgangsfase. Die bestaat uit een douane-unie tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk.

Twee grote problemen

Europa staat open voor het idee, maar er zijn twee grote problemen. Voor Londen kan de douane-unie slechts een tijdelijke oplossing zijn, in afwachting van een blits vrijhandelsakkoord. Want enkel met zo’n akkoord krijgt Londen opnieuw de controle die het wil over relaties met de rest van de wereld en over de eigen wetgeving. Een eenzijdige opzegging van de douane-unie door de Britten kan echter niet voor de EU.

De Europese Unie eist nog altijd een staal harde juridische garantie dat er geen harde grens komt tussen Noord-Ierland en de Ierse Republiek.

De andere moeilijkheid is dat het opzetten van die nieuwe douane-unie nu op korte tijd moet binnengesmokkeld worden in het scheidingsverdrag. Dat geeft problemen, ook aan Europese kant. Zo zullen duidelijke afspraken nodig zijn over toegang tot vis, iets wat normaal niet vervat zit in een douane-akkoord. En Europa wil garanties over een eerlijk speelveld. De Britten zullen nog altijd grotendeels de Europese spelregels moeten volgen. Dat zal moeilijk verteerbaar zijn voor een deel van de achterban van May.

De landing van de brexitdeal zal dus meer tijd nodig hebben dan de enkele dagen waarop de Britse pers volop zinspeelt. Europees Raadsvoorzitter Donald Tusk sprak over vijf tot zeven dagen. ‘Langer dan dat’, reageerde de Europese brexit-onderhandelaar Michel Barnier beslist.