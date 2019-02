Tienduizenden Spanjaarden eisen vervroegde verkiezingen

De manifestanten gaven gehoor aan een oproep van de rechtse oppositie om hun ongenoegen te uiten over de aanpak van de Catalaanse zaak door Spaans premier Pedro Sánchez.

In de Spaanse hoofdstad Madrid stroomden zondagnamiddag tienduizenden Spanjaarden samen op de Plaza de Colón. Naast Spaanse vlaggen hadden ze ook pancartes en spandoeken bij zich waarop ze het ontslag van premier Pedro Sánchez en de organisatie van vervroegde verkiezingen eisten.

Tot de demonstratie was op 6 februari opgeroepen door de conservatieve Partido Popular (Volkspartij, PP), de liberalen van Ciudadanos (Burgers) en het extreemrechtse VOX. De actie drong zich volgens hen op vanwege het optreden van de socialist in het Catalaanse dossier.

Bemiddelaar

De spreekwoordelijke druppel was volgens hen het voorstel van de Spaanse regering om een 'bemiddelaar' aan te stellen in het conflict tussen het Spaanse en het Catalaanse niveau. Voor de rechtse oppositie maakte Sánchez zich met dat initiatief schuldig aan 'hoogverraad' en stak hij 'Spanje een dolk in de rug'.

Het tijdperk van Sánchez is voorbij. Gedaan met de socialistische capitulatie en de chantage door de onafhankelijkheidspartijen. De reconquista begint vandaag. Pablo Casado Leider conservatieve PP

'Het tijdperk van Sánchez is voorbij. Gedaan met de socialistische capitulatie en de chantage door de onafhankelijkheidspartijen. De reconquista begint vandaag', zei PP-leider Pablo Casado voor de tienduizenden manifestanten. 'We zijn aan het eind gekomen van deze legislatuur', stelde ook de liberale kopman Albert Rivera.

Net als de demonstranten riepen de leiders van de PP, Ciudadanos en VOX premier Pedro Sánchez op vervroegde verkiezingen uit te schrijven. De huidige legislatuur loopt normaal nog tot eind 2020.

Minderheidsregering

Maar sinds Sánchez in juni vorig jaar aan de macht gekomen is na een motie van wantrouwen tegen zijn conservatieve voorganger Mariano Rajoy, bestuurt hij met een minderheidsregering. Zonder de steun van het radicaal-linkse Unidos Podemos en een resem nationalistische partijen, onder meer uit Catalonië, kan hij geen voorstellen door het parlement jagen.

Schermvullende weergave Aan de demonstratie in Madrid namen ook de Franse ex-premier Manuel Valls (rechts) en Albert Rivera, de leider van Ciudadanos, deel. ©EPA

Vooral de Catalaanse onafhankelijkheidspartijen verkochten hun huid erg duur de afgelopen maanden. Ze eisten niet alleen de organisatie van een referendum over zelfbeschikkingsrecht maar drongen er bij de Spaanse regering ook aan in te grijpen in de rechtszaak tegen tien Catalaanse politici en twee kopstukken van burgerbewegingen die streven naar afscheuring van Spanje. Dat proces begint op 12 februari.

Omdat de Spaanse premier hen die garanties niet kon geven, lieten de centrumrechtse PDeCat en het linkse ERC de afgelopen dagen weten volgende week woensdag niet voor de Spaanse begroting te zullen stemmen. Ook het omstreden voorstel rond de aanstelling van een bemiddelaar in het conflict tussen Spanje en Catalonië overtuigde de Catalanen niet.

Vervroegde verkiezingen

Daarop blies Sánchez afgelopen vrijdag de dialoog met de Catalaanse regering op. En zinspeelde hij op de organisatie van vervroegde verkiezingen. Die zouden op 26 mei kunnen plaatsvinden, samen met de Europese, lokale en regionale verkiezingen.

Wellicht hoopt de socialistische leider met dat dreigement de Catalaanse nationalisten toch nog op andere gedachten te brengen. De peilingen geven immers aan dat de rechtse partijen wel eens de macht zouden kunnen grijpen na nieuwe nationale verkiezingen.