Tientallen arrestaties bij nieuwe grote betoging tegen Loekasjenko

Bij het begin van een nieuwe grote betoging tegen president Aleksander Loekasjenko zijn zondag in de Wit-Russische hoofdstad Minsk al tientallen arrestaties verricht.

De betoging is niet toegelaten door de autoriteiten. Toch begonnen duizenden mensen koers te zetten richting het Plein van de Onafhankelijkheid, dat is afgezet door de massaal aanwezige oproerpolitie. Die ging meteen over tot arrestaties.

Doordat het plein afgezet is, verspreidt het protest zich over verscheidene delen van de stad. Steeds weer worden burgers door geĆ¼niformeerde manschappen ingesloten. Ook in andere steden als Brest en Grodno wordt betoogd.

Het Wit-Russische ministerie van Binnenlandse Zaken heeft burgers gewaarschuwd voor deelname aan de betoging en heeft met geweld gedreigd. De betogers zeggen dat ze vreedzaam manifesteren en geen schrik hebben. Op zijn 66ste verjaardag moet Loekasjenko volgens de democratiebeweging inzien dat het volk tegen hem is en dat zijn 26 jaar aan de macht afgelopen is.

'Voor vrede en onafhankelijkheid'

Het motto van de protesten van zondag is 'Voor vrede en onafhankelijkheid'. De afgelopen twee zondagen waren er ook demonstraties in het land met honderdduizenden deelnemers die Loekasjenko 'de laatste dictator van Europa' noemen.

Zaterdag waren er protesten in het hele land. Duizenden vrouwen gingen de straat op. Ze trokken vanaf het Plein van de Vrijheid te voet door Minsk, zoals te zien is op beelden die via de sociale netwerken werden verspreid.