Tijd dringt in zoektocht naar middel om Pools-Hongaars veto te counteren

Polen en Hongarije hebben een bom gelegd onder de Europese herstelcenten en onder het geloof in een Unie met gedeelde waarden. Het is maar de vraag of een existentiële crisis nog vermeden kan worden. En wat als dit jaar geen akkoord meer mogelijk blijkt over de pot van 1.800 miljard euro?

Het zijn de verkeerde landen die vertrekken, grapt een Europese diplomaat. De onderhandelingen over de brexit lopen op hun laatste benen, maar de Europese landen zouden nu veel liever Polen en Hongarije kwijt zijn dan de 'perfide' Britten. Het bewijst hoe groot de frustratie is over het veto van de twee landen tegen de goedkeuring van het broodnodige herstelbudget.

Geen rechtsstaat, geen centen

Onderhandelaars van de 27 lidstaten en het Europees Parlement raakten het vorige week na moeilijke onderhandelingen eens over een meerjarenbegroting voor de volgende zeven jaar van 1.074 miljard euro en een herstelfonds van 750 miljard euro om de EU uit het coronamoeras te trekken. Dat compromis wijzigde het financiële plaatje dat de EU-leiders op een top in juli sloten slechts licht.

750 miljard herstelfonds De Europese Commissie wil 750 miljard euro voor een coronaherstelfonds lenen op de financiële markt. Maar dat gaat pas na het fiat van alle lidstaten, ook van Polen en Hongarije.

Het Europees Parlement scherpte wel de voorwaarde voor het toekennen van EU-subsidies aan. Een land dat de rechtsstaat tart, krijgt geen toegang tot de Europese honingpot. Die aanpassing was voor de Hongaarse premier Viktor Orbán een stap te ver. Hij dreigde met een veto en voegde, samen met de Poolse premier Mateusz Morawiecki, de daad bij het woord.

Toch verrast de Hongaarse furie niet. De EU-leiders opteerden in juli voor een softer sanctiemechanisme van de hand van de Duitse kanselier Angela Merkel. Zij was bang dat een directe koppeling tussen EU-subsidies en eerbiediging van de principes van de rechtsstaat de top zou gijzelen en doen mislukken.

Verdeelde Unie

Het veto van Polen en Hongarije laat de al jaren sluimerende verdeeldheid in Europa over de Europese waarden bovendrijven. Orban en de Poolse leiders van de nationalistische PiS-partij laven zich wel aan de Europese 'Bancontact', maar zijn niet bereid zich te schikken naar de Europese waarden.

Tegen beide landen loopt een atoombomprocedure op grond van artikel 7 van het EU-verdrag. Landen die de rechtsstaat of de democratie tarten, moeten tot de orde worden geroepen. Maar die procedure is lang en de uiteindelijke straf - het verlies van stemrecht bij de Europese besluitvorming - zo zwaar dat de procedure op de lange baan geschoven wordt.

Die apathie heeft de autocratische trekken van Polen en Hongarije alleen maar versterkt. Het nieuwe sanctiemechanisme voor de rechtsstaat wordt er als een affront weggezet. 'Een tweede Sojet-Unie', noemt Orbán de EU.

En dus gijzelen de twee vrijbuiters de Europese Unie met wat het meest pijn doet: de broodnodige centen voor herstel en de groene en digitale heroriëntering van de economie. Die chantage maakt Italië en Spanje, die zwaar getroffen werden door de coronacrisis, woest. 'Ben ik blij dat ik niet op die man lijk' zei de Nederlandse premier Mark Rutte dinsdag.

Ook België verliest

Inbinden is voor de 25 andere lidstaten geen optie. Dat zou Orbán nog meer munitie geven. 'Iedereen heeft compromissen moeten maken om tot dit vergelijk te komen', benadrukt de Duitse minister van Europese Zaken Michael Roth. De EU-leiders krijgen het dossier donderdagavond op hun bord. De verwachting is dat het conflict blijft aanslepen tot december of later.

De gevolgen zijn nochtans drastisch. Er is geen akkoord over de Europese centen van de volgende jaren. De Europese Commissie mag de markt niet op om de 750 miljard euro uit het Europees herstelfonds te lenen. Ook de nieuwe meerjarenbegroting van 1.074 miljard euro blijft dode letter. In januari dreigt Europa alleen een noodbegroting ter beschikking te hebben, met beperkte voorlopige twaalfden. Die zijn goed voor steun aan de boeren, administratieve uitgaven en humanitaire hulp.

Geld voor regionale subsidies of Europese onderzoeksprogramma's aan al toegezegde projecten kan nog worden uitbetaald. Het grote probleem is evenwel dat nieuwe programma's zonder budgetakkoord niet opgestart kunnen worden.

België is sterk in deelname aan Europese innovatieprogramma's en mikt ook op groene investeringen. Die moeten wachten. Als er geen akkoord komt over het Europees herstelplan, ziet België de voorziene 5,15 miljard euro voor economisch herstel en 260 miljoen regionale steun in rook opgaan.

Het dreigement om met 25 verder te gaan is een reële optie. Mark Rutte Eerste minister Nederland

Voor Polen en Hongarije liggen er nog veel miljarden meer in de waggel. De twee Oost-Europese landen dreigen zichzelf dus in de voet te schieten. Europa maakt haast met het in wet omzetten van het strafmechanisme over de rechtsstaat. Polen en Hongarije kunnen hun EU-subsidies daardoor volgend jaar al niet meer krijgen.

Sommige economen pleiten voor nog drastischer opties: maak van het herstelfonds een internationaal akkoord, een crisisfonds dat geld ophaalt op de financiële markt en niet langer vasthangt aan het EU-budget. Polen en Hongarije zouden uitgesloten worden.