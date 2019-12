Timmermans wijst Demir op Vlaamse plichten

Frans Timmermans, de Europese klimaatcommissaris, heeft zich schamper uitgelaten over de Vlaamse klimaatambities.

‘Ik kwam Zuhal Demir gisteren tegen op de klimaatconferentie in Madrid’, antwoordt de Europese kimaatcommissaris Frans Timmermans woensdag op een vraag van de VRT na het debat in het Europees Parlement over de Green Deal. ‘Ze vertelde dat Vlaanderen streeft naar een uitstootvermindering met 32,6 procent tegen 2030. Toen ik zei dat we dat klimaatdoel volgend jaar zullen optrekken tot 50-55 procent, zei ze ‘ah’.’

Timmermans windt er geen doekjes om: ‘Alle lidstaten, ook België en Vlaanderen, hebben de klimaatafspraken van Parijs onderschreven en in hun nationale plannen toegezegd die doelen te halen.’

Demir is nog altijd in Madrid. De vier klimaatministers in België zaten woensdag voor het eerst samen. Verder dan de bevestiging van de doelstelling voor 2030 (35 procent minder uitstoot) kwamen ze niet.