Topjob ECB gaat naar Spanjaard De Guindos

Beiden zijn econoom van opleiding. Maar Lane heeft een technischer profiel dan zijn Spaanse rivaal , die jobs in de politiek afwisselde met baantjes in het bedrijfsleven.

Europees parlement

Na een eerste examenrondje met de twee kandidaten spraken de verschillende fracties in het Europees parlement zich vorige week uit voor de kandidatuur van Lane. Maar de parlementsleden konden enkel een advies uitbrengen.

De knoop moest worden doorgehakt door de Europese ministers van Financiën . Die vergaderen maandag en dinsdag in Brussel.

Druk op Ierland

De afgelopen dagen was in Europese kringen te horen dat iedereen een formele stemming over de opvolger van Constâncio wilde vermijden. Er werd dan ook druk uitgeoefend op Ierland om zijn kandidaat terug te trekken.