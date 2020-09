Topjurist Britse regering stapt op

Het hoofd van het legal department van de Britse regering stapt op uit onvrede over de pogingen van premier Boris Johnson om terug te komen op brexitafspraken met de Europese Unie.

In de Britse regering woedt een strijd over de brexitafspraken die het Verenigd Koninkrijk begin dit jaar met de Europese Unie maakte. Het wordt almaar duidelijker dat Downing Street op die afspraken wil terugkomen.

Maandag maakte Financial Times daarvan al gewag. De Britse regering ontkende, maar de Europese Commissie vond het ernstig genoeg om formeel te waarschuwen dat Londen zich aan de afspraken moet houden.

Duidelijk is dat de Britse regering in ieder geval nieuwe wetgeving over de grensregeling met Ierland voorbereidt. Volgens het kabinet van de premier gaat het om 'beperkte' maatregelen die extra duidelijkheid brengen waar de afspraken met de EU vaag zouden zijn.