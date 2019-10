Topman Atos nieuwe Franse kandidaat voor Europese Commissie

De Franse president Emmanuel Macron draagt Thierry Breton voor nadat het Europees Parlement zijn eerste kandidate, Sylvie Goulard, een onvoldoende gegeven heeft.

Na twee weken rijp beraad is Frans president Emmanuel Macron eruit. Hij schuift de 64-jarige Thierry Breton naar voren als het nieuwe Franse lid van de Europese Commissie. Dat maakte het Elysée donderdagmorgen bekend.

Tot zijn grote woede en frustratie moest Macron op zoek naar een nieuwe kandidaat nadat het Europees Parlement zijn eerste keuze, Sylvie Goulard, wandelen gestuurd had. De Franse ex-minister van Defensie struikelde over bijverdiensten als Europees Parlementslid en een gerechtelijk onderzoek naar fictieve jobs.

Superportefeuille

Voor dat examen in het Europees Parlement staat ook Breton. Pas als hij een voldoende krijgt van de europarlementsleden, kan hij zich in de volgende Europese Commissie buigen over de superportefeuille Interne Markt, Defensie, Industriebeleid, Ruimte, Digitalisering en Cultuur.

Op het fiat van de nieuwe voorzitter van de Commissie, Ursula von der Leyen, kan Breton alvast rekenen, verzekert het Elysée. 'De Franse president en de nieuwe Commissievoorzitter hebben deze kandidatuur en het profiel van de kandidaat uitvoerig besproken. We dragen hem voor omdat hij voldoet', klonk het.

Breton kan heel wat adelbrieven voorleggen. In zijn carrière was hij actief in de openbare sector, de privésector en in de politiek. 'Thierry Breton heeft ervaring in alle bevoegdheidsdomeinen die onder zijn portefeuille vallen, meer bepaald in de industrie en de digitale sector. Hij was als minister van Economie en Financiën (onder Jacques Chirac, red.) tussen 2005 en 2007 ook bevoegd voor industrie', klinkt het op het Elysée.

Grote industriële groepen

Daarnaast was hij topman bij grote industriële groepen en in de defensiesector zoals Thomson, France Télécom en Atos. 'Hij heeft ook de reputatie een man van daden te zijn', luidt het in de entourage van Macron. Hij voerde bijvoorbeeld een grote reorganisatie door bij het door schulden beladen France Télécom, drong de kosten aanzienlijk terug en maakte het bedrijf klaar voor een privatisering.