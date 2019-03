Topvrouw CDU tempert Europese ambities Macron

Waarheen moet het Europese project naartoe? Nadat Frans president Emmanuel Macron vorige week met zijn voorstellen naar buiten kwam, is het nu de beurt aan Annegret Kramp-Karrenbauer, de 'nieuwe Merkel' die sinds kort haar voorbeeld opvolgde aan het hoofd van regeringspartij CDU.

'AKK' ging in een opiniestuk voor Welt am Sonntag in tegen enkele van Macrons voorstellen. Zo ziet ze een Europees minimumloon en een eengemaakte sociale zekerheid, twee concrete voorstellen van de Franse president, niet zitten.