'Tot zes dagen aanschuiven in Britse havens bij chaotische brexit'

Het verkeer in de haven van Dover dreigt muurvast te geraken als het Verenigd Koninkrijk zonder een deal uit de Europese Unie stapt.

Als door een no-dealbrexit weer grenscontroles worden ingevoerd, kan dat in Dover tot dagenlange files leiden. Dat blijkt uit een onderzoek van Britse academici waarover de krant Financial Times bericht. Een vertraging van slechts 70 seconden per voertuig zou ertoe leiden dat vrachtwagens tot zes dagen moeten aanschuiven voor ze de ferry kunnen oprijden. Het onderzoek werd in 2017 aan de Britse regering voorgesteld, maar nooit gepubliceerd.

Het Britse ministerie van Transport reageerde laconiek. 'De analyse werd twee jaar geleden gemaakt. We baseren ons nu op andere analyses. Het is onze eerste prioriteit om een akkoord met de EU te bereiken en als dat niet lukt een met de Franse autoriteiten.'

10.000 vrachtwagens per dag

Dover is een van de plaatsen die het sterkst getroffen worden als het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie geen akkoord bereiken over de uitstap van de Britten uit de EU. Dagelijks passeren zo'n 10.000 vrachtwagens in de haven, wat op piekmomenten al tot stevige files leidt. Extra grenscontroles zouden dat probleem doen exploderen.

6 Vertraging Een extra wachttijd van 70 seconden per vrachtwagen ontaardt in zes dagen aanschuiven voor vrachtwagens de ferry op kunnen.

De Britten oefenden maandag alvast voor de verkeerschaos bij een no-dealbrexit. Een colonne van zo'n 90 vrachtwagens reed van het verlaten vliegveld Manston in Kent naar de haven van Dover en terug. De Britse autoriteiten wilden testen of de luchthaven dienst kan doen als noodparking omdat in Dover geen plaats is om de vrachtwagens op te vangen die op de douanecontrole moeten wachten. Op de luchthaven is plaats voor 6.000 vrachtwagens.

Druppel in de oceaan

De oefening leverde heel wat hoon op. Richard Burnett, de topman van de Britse handelsvereniging Road Haulage Association, noemde de test 'too little too late'. 'Dit proces moest negen maanden geleden al in gang gezet zijn. De test van vandaag kan onmogelijk een weerspiegeling geven van de realiteit.'

Ook Charlie Elphicke, het parlementslid van Dover in het Lagerhuis, was niet onder de indruk. 'De Kanaalhavens verwerken elke dag 10.000 vrachtwagens. Een test met minder dan 100 voertuigen is niet eens een druppel in de oceaan', zei hij.

Ramsgate niet klaar

Belgische douane niet voorbereid op brexit Minder dan twaalf weken voor het Verenigd Koninkrijk uit de EU stapt, is België nog niet klaar met de voorbereidingen ervan. Vooral de aanwerving van douaniers loopt niet zoals gepland. De douane wil in eerste instantie 141 extra douaniers aanwerven, maar volgens Le Soir werden maar 68 van de 996 kandidaten die deelnamen aan het Selor-examen geselecteerd. Ook de voorbije twee jaar werden minder douaniers aangeworven dan nodig was. 'Het personeelstekort wordt steeds erger. De werklast neemt alleen maar toe als er uitdagingen als de brexit bijkomen', klagen de vakbondsvertegenwoordigers. Minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD) maakt zich geen zorgen. Volgens hem zullen op 1 maart 105 nieuwe douaniers op post zijn om de brexit op te vangen. Hij benadrukt dat die hun opleiding tegen 29 maart, als het VK uit de EU stapt, nog niet voltooid moeten hebben, maar nog veel 'on the job' kunnen leren.

Een ander plan om de druk op Dover te verlichten, dreigt in het water te vallen. De havenschepen van Ramsgate zei dinsdag tegen de openbare omroep BBC dat de haven onmogelijk tegen 29 maart, als het VK uit de EU stapt, klaar kan zijn met de nieuwe ferryverbinding tussen Ramsgate en Oostende. De haven zou niet breed genoeg zijn en onvoldoende ruime aanlegplaatsen hebben om grote ferryschepen te ontvangen.