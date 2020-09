Tour-baas Prudhomme test positief op corona

Alle renners in de Ronde van Frankrijk zijn voorlopig gevrijwaard van het coronavirus. Tourbaas Christian Prudhomme, die zaterdag premier Jean Castex begeleidde, moet wel in quarantaine.

De 166 overgebleven renners in de Ronde van Frankrijk kunnen dinsdag de tweede week van 's werelds grootste wielerevent aanvatten. Zij testten maandag, tijdens de rustdag, allen negatief bij een corontest.

Vier stafleden raakten wel besmet, maar omdat ze deel uitmaken van verschillende teams - Cofidis, AG2R La Mondiale, Inéos Grenadiers en Mitchelton Scott - kunnen alle 22 deelnemende ploegen in koers blijven. De regel zegt dat een team de Tour moet verlaten als het twee positieve gevallen telt - ongeacht of het om renners, verzorgers, mecaniciens of ploegleiders gaat.

Wie ook positief testte, is Tour-directeur Christian Prudhomme. Hij moet een week in isolatie. Dat vergroot de politieke onrust in Frankrijk: zaterdag volgde premier Jean Castex een bergrit in de Pyreneeën in de wagen van Prudhomme.

Imagobelang

Dat zo'n groot sportevent kan plaatsvinden in coronatijden, zegt iets over het imagobelang van de Tour voor Frankrijk, maar ook over de risico's die eraan verbonden zijn. Zeker nu steeds meer regio's rood kleuren door een toename van het aantal coronabesmettingen. Zondag voegde de Franse overheid opnieuw zeven rode coronazones toe, wat het totaal op 28 brengt.

Terwijl veel Fransen weer strengere coronamaatregelen moeten ondergaan, geniet de Tour de France een uitzonderingsstatus. De ronde kon tien dagen geleden van start gaan in Nice, hoewel ook de regio rond de Zuid-Franse badplaats weer rood kleurt. Dat geldt ook voor eindbestemming Parijs.

Duizenden toeschouwers

Dat de Tour-organisatie het niet al te nauw neemt met de coronavoorschriften, bleek zaterdag. Uitgerekend tijdens de etappe die premier Castex bijwoonde, stonden duizenden toeschouwers dicht opeen de renners toe te juichen op de Col de Peyresourde, vaak zonder mondmasker. Ook in verschillende aankomstzones stonden de fans meters dik, terwijl de organisatie op voorhand had aangekondigd dat die leeg zouden blijven. Tourbaas Prudhomme loofde niettemin dat 'zeker 95 procent' van de fans zich voorbeeldig gedroeg.