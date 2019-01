Traangas tegen gele hesjes in Parijs

Protesten van de gele hesjes in Parijs leiden tot spanningen. Ook in Londen protesteren duizenden manifestanten tegen de besparingen van de regering.

Bij de protesten van de gele hesjes in Parijs, waar zo'n 8.000 manifestanten de straat zijn opgetrokken, is het zaterdagnamiddag opnieuw tot spanningen gekomen. Enkele demonstranten hadden aan de Arc de Triomphe objecten in de richting van de politie gegooid, aldus een politiewoordvoerster. De ordehandhavers probeerden daarop de menigte met traangas uit elkaar te drijven.

Tegen de namiddag waren al 59 actievoerders opgepakt, onder meer omdat ze illegale wapens op zak hadden of omdat de politie vermoedde dat ze gewelddadige acties voorbereidden, klinkt het. Volgens de politie nemen in heel het land rond de 32.000 manifestanten aan de protesten deel. Dat is meer dan vorig weekend toen in heel Frankrijk 26.000 mensen waren gemobiliseerd.

Over het Kanaal

Ook in andere steden waren de gele hesjes voor de negende zaterdag op rij bijeengekomen om te protesteren. In Bourges gingen volgens de lokale prefectuur 5.000 mensen de straat op. Hun protest verliep overwegend vreedzaam. In een bepaalde straat kwam de politie toch tussenbeide en werd een menigte uit elkaar gejaagd, aldus een woordvoerster van de prefectuur.

Het protest van de gele hesjes in Frankrijk en België lijkt nu ook Het Kanaal te zijn overgewaaid. Duizenden demonstranten protesteerden in Londen naar het voorbeeld van de 'gilets jaunes' tegen de Britse regering. Ze eisen in verband met de brexit een einde aan de besparingsmaatregelen en nieuwe verkiezingen.

Duizenden manifestanten

Aan de oproep van de campagne 'The People's Assembly Against Austerity' gaven ook politici en vakbonden uit alle delen van het land gevolg. Rond de 5.000 tot 10.000 demonstranten zijn de straat opgetrokken, zei een woordvoerster van de organisatoren volgens een eerste schatting.