Transportminister na ramp Genua: 'Er moeten koppen rollen'

Het management van de uitbater van het ingestorte viaduct in Genua moet opstappen, vindt de Italiaanse minister van Transport Danilo Toninelli. Hij wil ook de vergunning van de uitbater intrekken.

De brug wordt uitgebaat door Atlantia, het Italiaanse tolwegenbedrijf dat het bekendst is van de onderneming Autostrade per l'Italia. De grootste aandeelhouder, met een belang van iets meer dan 30 procent, is de bekende Italiaanse familie Benetton.

De Italiaanse minister van Transport Danilo Toninelli zegt dat de ramp met de verkeersbrug in Genua het gevolg is van gebrekkig onderhoud. Volgens Toninelli moeten de verantwoordelijken ervoor boeten.

In de eerste plaats moet de top van Autostrade per l'Italia opstappen. Danilo Toninelli Minister van Transport

'In de eerste plaats moet de top van Autostrade per l'Italia opstappen', luidt het woensdag. Toninelli vindt dat Autostrade per l'Italia zich niet aan gemaakte afspraken heeft gehouden. Hij heeft zijn ministerie opdracht gegeven de concessie in te trekken en te mikken op zware boetes die kunnen oplopen tot 150 miljoen euro.

Eerder zei minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini al dat de schuldigen ervoor moeten opdraaien. 'Ze zullen moeten betalen, voor alles, en veel', zei hij.

Een topmedewerker van Autostrade ontkende eerder dat sprake was van nalatigheid. 'De brug werd continu gemonitord.'

Koers keldert

10 procent Sinds de instorting van het viaduct in Genua verloor de uitbater Atlantia al 10 procent.

Atlantia noteert op de beurs van Milaan. Sinds de instorting van het viaduct in Genua verloor het aandeel al 10 procent.

Het concern beheert meer dan 5.000 kilometer snelwegen - alleen al in Italië is het verantwoordelijk voor 51 procent van het wegennet. Ook in Brazilië, Chili, India en Polen is de groep - die de ambitie heeft om mondiaal de grootste speler in weginfrastructuur te zijn - actief. In Frankrijk is het aandeelhouder van Sanef, dat 22 procent van de snelwegen beheert.

Op zijn eigen website zegt Atlantia dat het de voorbije 20 jaar 11,4 miljard euro heeft gestopt in de verbetering van het Italiaans wegennet dat het beheert.