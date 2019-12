Truckers blokkeren Franse wegen wegens dure brandstof

Rond 7 uur werd begonnen met de blokkades. De vrachtwagenchauffeurs voeren onder meer actie op wegen rond Parijs, de A8 in het zuiden van het land en de A36 in het oosten.

De Franse regering wil de accijns op diesel in 2020 verhogen. De maatregel moet jaarlijks 140 miljoen euro opleveren. Parijs zegt dat het dit geld wil investeren in het verbeteren van de infrastructuur en dat de transportsector daarvan ook profijt heeft.

Buitenlandse nummerplaten

Frankrijk is in de greep van protesten en sociale onrust. Misnoegde Fransen, van treinbestuurders over leraars en dokters tot brandweermannen, legden het land de voorbije dagen grotendeels lam. Donderdag vond de grootste nationale staking in jaren plaats. Scholen bleven dicht, het openbaar vervoer viel stil en in het hele land trokken 800.000 mensen de straat op.