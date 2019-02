Trump: 'Europa moet 800 IS-strijders terugnemen en berechten'

De Amerikaanse president onderstreept met de oproep hoe Europa worstelt met IS-strijders, nu het kalifaat tenminste geografisch zo goed als verslagen is.

'De Verenigde Staten vragen het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en andere Europese bondgenoten om meer dan 800 IS-strijders terug te nemen en te berechten die door de VS in Syrië werden opgepakt', zo klinkt het een nieuwe reeks tweets van de Amerikaanse president Donald Trump.

'Het kalifaat staat op instorten. Het alternatief is dat we hen moeten laten gaan en dat is geen goed alternatief (...) De VS willen niet dat deze strijders in Europa rondzwerven want dat is waar ze heen zullen gaan.'

Trump vervolgt: 'We doen zoveel en geven zoveel geld uit. Tijd voor anderen om op te staan en te doen wat ze goed kunnen. Wij trekken terug na een totale overwinning op het kalifaat!'

Eind vorig jaar kondigde Trump onverwacht aan dat de Amerikanen hun troepen uit Syrië terugtrekken. Die beslissing had heel wat kritiek gekregen van de internationale gemeenschap. Ook intern was er veel onvrede. De beslissing leidde tot het ontslag van minister van Defensie Jim Matthis, één van de meest gerespecteerde figuren in de regering.

De terugtrekking dreigt de machtsbalans in de regio te verstoren, op een moment dat Turkije dreigt met een offensief tegen Koerdische milities.

Shamima

Enkele jaren controleerde IS nog grote delen van Syrië en het noorden van Irak. De kentering kwam er in het najaar van 2017. Toen velen de belangrijkste bolwerken van het kalifaat, de de facto hoofdstad Raqqa in Syrië en de stad Mosoel in Irak. IS controleert nu nog een minieme strook aan de oevers van de Eufraat in Syrië.

Nu IS minstens geografisch bijna verslagen is laait in Europa ook zonder Trump de discussie op. Hamvraag is wat er moet gebeuren met de Europeanen die, soms samen met familie, naar Syrië getrokken zijn om aan de zijde van IS te strijden.

In België besliste Maggie De Block dat de kinderen van een Syriëstrijdster die in een Turkse cel zit, naar ons land mogen komen. N-VA-voorzitter Bart De Wever zei vrijdagavond op een debat van VTM Nieuws en Het Laatste Nieuws dat Syriëstrijders wat hem betreft 'onder bepaalde voorwaarden' naar België moeten terugkeren en ging daarbij in tegen het standpunt van partijgenoot en oud-staatssecretaris voor Asiel & Migratie Theo Francken.